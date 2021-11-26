Партия ОПЗЖ раскритиковала Зеленского за пропасть между властью и украинцами

Киев, 26 ноября. Между действиями президента Украины Владимира Зеленского и интересами граждан появилась пропасть, заявили в партии ОПЗЖ после пресс-марафона главы государства.

После пресс-марафона Зеленского появилось понимание, почему власть Украины теряет доверие людей. Об этом говорится в тексте партии, опубликованном на сайте.

«Граждане хотели услышать от президента внятные ответы на то, как будет преодолен энергетический кризис, побеждена инфляция, когда в Украину вернется мир. Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях», — заявили в ОПЗЖ.

В партии отметили, что Зеленского и его команду волнует лишь то, как удержаться у власти. Те, кто не разделяет их мнения, становятся врагами.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что не собирается распускать Верховную раду. Соответствующее заявление лидер страны сделал во время пресс-конференции «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов.