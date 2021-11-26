Будем договариваться: Путин встретился с лидерами Армении и Азербайджана

В Сочи прошли трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Главы государств встретились на фоне нового армяно-азербайджанского обострения — за месяц сразу две стычки в Карабахе, а затем и конфликт на границе Азербайджана и Армении. Впрочем, по словам азербайджанского президента, это были «спорадические инциденты», не носившие системного характера.

Что до боестолкновений на границе, то, по словам Алиева, они были вне зоны ответственности российских миротворцев. Впрочем, от того не легче, учитывая, что Армения — член ОДКБ, и тушить этот пожар снова пришлось Москве.

О чем сказал Путин

Российский президент отметил, что за год с момента прекращения огня было сделано немало. Самое главное — то, что в Карабахе больше не ведутся полномасштабные боевые действия. Однако не все вопросы решены. Отдельные инциденты все еще имеют место быть.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся принять решения по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе. Также, по его словам, страны договаривались наладить работу по демаркации границы. Ереван выразил готовность к началу этого процесса.

Главная же цель нынешней встречи — создать условия для возрождения Нагорного Карабаха.

О чем сказал Пашинян

Армянский премьер не разделил оптимизма, который ранее продемонстрировал его азербайджанский коллега. По его словам, ситуация в регионе не столь стабильна, как заявляет Алиев: ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении, границы не делимитированы. К тому же, по-прежнему существует проблема военнопленных.

Что в результате

По итогам лидеры подписали соглашение. Они договорились по ряду вопросов, первый и самый ключевой из которых — это создание механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами.

В Сочи завершились переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Итоговые заявления: https://t.co/4aUZ56ZPjy pic.twitter.com/fyVu5heDh5 — Президент России (@KremlinRussia) November 26, 2021

В конце концов наметилось решение экономических споров. Речь идет о разблокировании транспортных коридоров — железной дороги и автомобильного сообщения.

Мнение из Баку

Вот как состоявшийся диалог оценивает Ниджат Гаджиев, азербайджанский журналист и политолог:

«Необходимость скорейшей делимитации понимают все стороны. При этом данный вопрос отделен от окончательного урегулирования по Карабаху. Еревану не удалось включить вопрос границ в связку с более широким процессом определения статуса Нагорного Карабаха, где армянская сторона рассчитывает на поддержку западных покровителей из ОБСЕ, в первую очередь на Францию. При этом заявление является важным посланием о том, что долго затягивать процесс Москва не позволит. В первую очередь, это касается армянского премьера, который недавно сам признался, что сорвал предыдущую встречу, инициированную Москвой. На это указывает важный пункт заявления — Россия не взяла дополнительные обязательства по делимитации границ. Комиссия по делимитации будет иметь двусторонний характер, Москва же оказывает техническую помощь. То есть, хотя бы начать договариваться стороны должны сами. Это еще один сигнал Пашиняну — в случае очередного срыва начала процесса делимитации за спину России спрятаться не получится».

Мнение из Еревана

А вот что говорит по поводу прошедших переговоров Артак Варданян, армянский публицист: