Клинцевич рассказал, чем обернется для Запада антироссийская резолюция Европарламента

Европарламент принял резолюцию, призывающую Европейский союз ввести санкции против «ЧВК Вагнера». В этом документе сотрудники российской компании бездоказательно обвиняются в вымышленных преступлениях и «нарушениях прав человека».

Свои заявления составители резолюции основывают на весьма противоречивых материалах СМИ, имеющих откровенно антироссийскую направленность — к примеру, в документе фигурирует Bellingcat1 (включен в список СМИ-иноагентов в России).

Еще один источник — вбросы в прессе о событиях в Центральноафриканской Республике, где российские военные специалисты принимали участие в обучении местных военнослужащих для борьбы с бандгруппировками и показали максимальную эффективность. Фейки об их работе в ЦАР неоднократно опровергались — причем как российской стороной, так и правительством Центральноафриканской Республики.

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Российский политик, экс-член Совета Федерации Франц Клинцевич не сомневается в политической подоплеке решения, принятого Европарламентом. По его словам, все попытки европейцев дискредитировать Россию на международной арене в итоге больно ударят по самому коллективному Западу.

«Я могу расценить эту резолюцию как полную глупость и некомпетентность. В попытках зацепить Россию они очень сильно проиграют. И слава Богу, что они сейчас находятся в этой парадигме сумасшествия, потому что как только они сделают это (примут закон — Прим. ред.), то любой европейский суд, в который подаст Российская Федерация, оправдает [ее граждан] полностью. Здесь есть очень много нюансов, которые, как это было не раз, закончатся для Европы «выстрелом в ногу». Принятие этого закона дискредитирует Европейский парламент, вся Европа будет смеяться над ним. Но здесь очень важно, чтобы потом Россия в правовом поле оперировала очень правильно», — заметил политик.

По мнению экс-сенатора, в своих попытках очернить Россию страны Запада не гнушаются даже самыми грязными методами и активно пользуются услугами «прикормленных» СМИ.

«Вы помните постановки с «Белыми касками», «Новичками» и так далее? На бытовом уровне до сих пор существует устойчивое мнение, что на высшем уровне врать не могут. Оказывается, могут и премьер-министры, и президенты — все врут. Это просто политическая декларация, причем не очень грамотная и несущая информационно-психологическую провокацию, которая за счет этих аффилированных информационных агентств держит Россию в негативной повестке. Они делают все, чтобы постоянно держать Россию в негативной повестке», — добавил спикер.

По словам Франца Клинцевича, в случае принятия реальных мер со стороны ЕС Россия не станет молчать.

«Если это произойдет, то, думаю, среагирует МИД, причем компетентно, с расстановкой правовых норм и объяснениями, мол, господа, вас необходимо учить правовой практике, вы, к сожалению, проявляете некомпетентность и сегодня обвиняете Россию не подготовившись», — подчеркнул политик.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.