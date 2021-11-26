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Алюминиевый гигант En+ вошел в топ российских компаний по EGS-прозрачности

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 22:15
Политика
Алюминиевый гигант En+ вошел в топ российских компаний по EGS-прозрачности
facebook.com  /  @enplusgroup.company

Москва, 26 ноября. Российская группа компаний En+ Group вошла в число лидеров рейтинга ESG-прозрачности бизнеса России, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Всего в топ вошли 134 компании из 21 сегмент рынка. Аналитики при его подготовке рассмотрели сведения, раскрываемые компаниями в отчетах за год и об устойчивом развитии.

En+ получила высший балл по всем четырем критериям: E (экологический), S (социальный), G (корпоративный) и общий. Компания попала в пятерку лидеров, получивших наивысшие оценки по всем четырем критериям.

Генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин сообщил, что в компании искренне рады оценке на столь высоком уровне. Он отметил, что одним из приоритетов компании является проработка вопросов экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

«Благодаря ясной и сфокусированной стратегии из года в год мы расширяем наши программы и инвестиции, чтобы оставаться мировым лидером в производстве материалов, которые играют важную роль для низкоуглеродной экономики будущего», — подчеркнул он.

Кирюхин заявляет, что без безусловной приверженности к прозрачности лидером в низкоуглеродной экономике стать нельзя. По его словам, система En+ Group позволяет эффективно отслеживать прогресс в достижении целей.

Российская компания En+ Group стремится внедрять и развивать лучшие мировые ESG-практики: приоритетность данного направления определил ее основатель Олег Дерипаска. Сейчас компания во многом является лидером по прозрачности в алюминиевой отрасли. En+ Group подтвердила свою «зеленую» позицию на прошедшей в начале ноябре в Глазго 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26).

Ранее эксперты оценили поддержку En+ выделения высокоуглеродных активов «Русала». Ожидается, что это поможет достичь цель по обеспечению углеродной нейтральности в 2050 году.

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русал en plus group esg-прозрачность
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