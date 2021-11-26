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Жители ЦАР устроили массовую акцию протеста у штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги

Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую акцию протеста у штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

 

 

Банги, 26 ноября. Больше 100 центральноафриканцев собралось у штаб-квартиры многопрофильной комплексной миссии ООН. Жители устроили акцию протеста «Нет МИНУСКА. Нет государственному перевороту», сообщает Nouvelles Plus.

Участники массовой демонстрации принесли плакаты с соответствующими лозунгами и призывом к немедленному выводу миротворцев.

«Народ вновь высказался за отзыв мандата МИНУСКА и выступил против вмешательства Парижа во внутренние дела Центральноафриканской Республики. На транспарантах можно было увидеть надписи: «Кто угодно, кроме Франции», «Совет Безопасности продался Франции», «ООН против жителей ЦАР», — пишут сотрудники издания.

Население также выразило уверенность, что решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о продлении мандата миссии еще на год создает угрозу военного переворота.

Жители ЦАР устроили массовую акцию протеста у штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Ранее эксперт по региональной безопасности Хасан Эль-Ахмади заявил, что власти Чада при активной поддержке Франции планируют военную интервенцию на территорию Центральноафриканской Республики.

В настоящее время в Нджамене скрывается около 30 главарей боевиков ЦАР, а на границе двух государств строится военный лагерь, в котором будет происходить концентрация радикалов перед наступлением.

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