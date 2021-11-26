Захарова заявила о чудовищности отказа Зеленского считать людьми попавших под санкции

Москва, 26 ноября. Отказ украинского президента Владимира Зеленского называть людьми тех, против кого СНБО ввел санкции, доказывает сущность режима в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат процитировала в своем Telegram-канале диалог Зеленского с журналисткой на пресс-конференции. Украинский президент заявил, что не считает людьми тех, кто попал под санкции. Он заявил, что есть люди, а есть особи.

Захарова отметила, что после таких слов нынешнюю украинскую власть нельзя называть иначе, как киевский режим. Она напомнила, что Европа уже наблюдала такое явление.

«И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», — сообщила она.

Раннее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина никогда не состоится. Главам государств не о чем разговаривать, считает он.