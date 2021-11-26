Le Patriote Dechaine: миротворцы ООН не способны защитить мирное население ЦАР

Банги, 26 ноября. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) не способен защитить даже собственные военные объекты, не говоря о гражданском населении ЦАР, сообщает Le Patriote Dechaine.

По словам журналистов, невозможность «голубых касок» организовать сохранность человеческих жизней вызывает только презрение.

«Появление граффити «МИНУСКА — убийцы» на заборе базы миротворцев в столице страны прекрасно демонстрирует, что контингент международной организации не способен защитить даже собственный военный объект. Соответственно, ни о какой защите населения также речи не идет.

Более того, недавно жители начали распространять плакаты в Банги, в которых ООН также обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Это позор для «голубых касок», — пишут в СМИ.