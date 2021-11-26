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Минобороны Эфиопии запретило СМИ распространять информацию о военных операциях

Весь мир
Минобороны Эфиопии запретило СМИ распространять информацию о военных операциях
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 26 ноября. В связи с чрезвычайным положением в Эфиопии центральное командование национальных сил обороны запретило средствам массовой информации, а также гражданским специалистам и военным лидерам публиковать данные о ходе сражений. Об этом сообщило Wazema Radio.

«Выступать с какими-либо заявлениями о ситуации на передовой недопустимо», — отметили в СМИ.

По мнению командования, публикация аналитических материалов, сводок, а также информации о завершенных и тем более планируемых военных операциях может быть использована сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» как разведывательные данные.

В минобороны Эфиопии уверены, что современные технологии и доступ к глобальной Сети позволяют противнику в режиме реального времени менять линию соприкосновения, концентрировать силы на самых ответственных ее участках и проводить внезапные наступления.

Ранее стало известно, что политическая элита республики отправилась на передовую для защиты суверенитета и жителей страны. В настоящее время армией лично руководит премьер-министр Абий Ахмед.

За ним последовал член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе.

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