Минобороны Эфиопии запретило СМИ распространять информацию о военных операциях

Аддис-Абеба, 26 ноября. В связи с чрезвычайным положением в Эфиопии центральное командование национальных сил обороны запретило средствам массовой информации, а также гражданским специалистам и военным лидерам публиковать данные о ходе сражений. Об этом сообщило Wazema Radio.
«Выступать с какими-либо заявлениями о ситуации на передовой недопустимо», — отметили в СМИ.
По мнению командования, публикация аналитических материалов, сводок, а также информации о завершенных и тем более планируемых военных операциях может быть использована сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» как разведывательные данные.
#ሰበርዜና— Wazema Radio | ዋዜማ ሬዲዮ (@Wazemaradio) November 25, 2021
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማዕከላዊ ዕዝ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ብዙኀን መገናኛዎች ስለ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች፣ የጦር ሜዳ ውሎዎች እና የውጊያ ውጤቶች ዘገባ እንዳይሠሩ እገዳ መጣሉን በመንግሥት ዜና አውታሮች በኩል አስታወቀ። 1/4 pic.twitter.com/xFyDsnyTwF
В минобороны Эфиопии уверены, что современные технологии и доступ к глобальной Сети позволяют противнику в режиме реального времени менять линию соприкосновения, концентрировать силы на самых ответственных ее участках и проводить внезапные наступления.
Ранее стало известно, что политическая элита республики отправилась на передовую для защиты суверенитета и жителей страны. В настоящее время армией лично руководит премьер-министр Абий Ахмед.
За ним последовал член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе.