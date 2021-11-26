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Бизнесмен Ахметов ответил Зеленскому на обвинения в подготовке госпереворота

Политика
Бизнесмен Ахметов ответил Зеленскому на обвинения в подготовке госпереворота
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 26 ноября. Украинский предприниматель Ринат Ахметов обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи из-за слов о якобы втягивании его в планы по госперевороту в стране.

Ахметов возмутился высказываниями Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба компании «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ).

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент», — сказал бизнесмен.

Бизнесмен заявил о готовности продолжать защищать демократию, свободу слова и экономику Украины. Он также готов бороться с авторитаризмом и цензурой в стране.

Ранее Зеленский предупредил о планируемом госперевороте на Украине 1 декабря. Он уточнил, что получил соответствующую информацию. Также украинский лидер подчеркнул, что к возможному перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, так как ему выделяются миллиарды долларов на эту провокацию.

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