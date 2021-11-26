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Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники
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Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники

Весь мир
Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники
Федеральное агентство новостей  /  Aboubakar Sidick M

Банги, 26 ноября. Российская Федерация может поставить новую партию бронетехники для нужд правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA), сообщило издание News Abangui.

«В настоящее время армия страны находится в процессе полного реформирования. Оно вызвано действиями конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и других бандформирований, пока еще действующих у границ ЦАР и атакующих мирное население», — сообщают журналисты.

Активную помощь в модернизации оборонного ведомства оказывают отечественные инструкторы, однако процесс стопорит введенное Советом Безопасности ООН эмбарго на ввоз современного вооружения и военной техники, обладающей наступательным потенциалом.

Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники
Федеральное агентство новостей / Aboubakar Sidick M

В конце 2020 года Москва передала правительству африканской страны партию из 20 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 советского производства, что к тому времени стало третьей по счету поставкой.

Каких-либо подробностей о новой партии не сообщается.

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