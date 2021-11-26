Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники

Банги, 26 ноября. Российская Федерация может поставить новую партию бронетехники для нужд правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA), сообщило издание News Abangui.

«В настоящее время армия страны находится в процессе полного реформирования. Оно вызвано действиями конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и других бандформирований, пока еще действующих у границ ЦАР и атакующих мирное население», — сообщают журналисты.

Активную помощь в модернизации оборонного ведомства оказывают отечественные инструкторы, однако процесс стопорит введенное Советом Безопасности ООН эмбарго на ввоз современного вооружения и военной техники, обладающей наступательным потенциалом.

Федеральное агентство новостей / Aboubakar Sidick M

В конце 2020 года Москва передала правительству африканской страны партию из 20 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 советского производства, что к тому времени стало третьей по счету поставкой.

Каких-либо подробностей о новой партии не сообщается.