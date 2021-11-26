Пушков раскритиковал США за новую либерал-радикальную идеологию

Москва, 26 ноября. Соединенные Штаты уже практически проиграли битву в борьбе с традиционными ценностями, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Американская «либерал-радикальная Матрица» производит новую тоталитарную идеологию ежечасно и ежедневно, на что общество предпочитает закрывать глаза. Сейчас рождается новая социальная религия с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников, заявил политик в своем Telegram-канале.

«Весь этот мутный поток "новых ценностей" перетекает в Европу, где такие же радикалы сражаются с "Щелкунчиком" и проповедуют "сексуальное воспитание" в детсадах, которое призвано обучить детей "новой норме", — сообщил Пушков.

Такие слова прозвучали в ответ на вопрос блогера Михаила Шахназарова, который спросил, когда же закончится беспредел, навязанный новыми европейскими ценностями, после отмены постановки российских хореографов «Щелкунчик» в Берлине. Кристина Теобальд, и.о. худрука труппы, заявила, что причиной этому послужил «блэкфейс» и стереотипные изображения Индии и Китая.

Беда в том, что и речи не идет, что этот процесс закончится, эта перспектива не просматривается, подчеркнул Пушков. Будет лишь новое противостояние идеологий и ценностей — в добавление к геополитическому, противостояние даже более ожесточенное, чем в годы «холодной войны» между социализмом и капитализмом, заключил он.