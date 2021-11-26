Глава Эфиопии заявил о взятии национальной армией города Касагита в штате Афар

Аддис-Абеба, 26 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о захвате правительственными войсками города Касагита, штат Афар. Главнокомандующий дал первое интервью с линии соприкосновения, сообщает информационное агентство FANA.

По данным СМИ, глава правительства руководит военной операцией против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

«Боевики отступают из районов, в которых у них ранее располагались опорные пункты и базы снабжения. Враг не в состоянии оказать сопротивление национальной армии. Мы не сдадимся, пока не похороним его.

Все эфиопы и дома, и за рубежом солидарны с нами. Победы будут только множиться, наши войска в лучшем положении, и думаю, скоро командование заявит о полном крахе радикалов», — подчеркнул Абий Ахмед.