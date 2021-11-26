Глава Эфиопии заявил о взятии национальной армией города Касагита в штате Афар

Аддис-Абеба, 26 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о захвате правительственными войсками города Касагита, штат Афар. Главнокомандующий дал первое интервью с линии соприкосновения, сообщает информационное агентство FANA.
По данным СМИ, глава правительства руководит военной операцией против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).
«Боевики отступают из районов, в которых у них ранее располагались опорные пункты и базы снабжения. Враг не в состоянии оказать сопротивление национальной армии. Мы не сдадимся, пока не похороним его.
Все эфиопы и дома, и за рубежом солидарны с нами. Победы будут только множиться, наши войска в лучшем положении, и думаю, скоро командование заявит о полном крахе радикалов», — подчеркнул Абий Ахмед.
የምንፈልገው ወይ ኢትዮጵያዊ መሆን ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው:: pic.twitter.com/4OVCiXk5t2— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) November 26, 2021
Лидер нации добавил, что желает видеть страну свободной и независимой. По информации издания, появление главнокомандующего «вселило уверенность в сердца военных и добровольцев».
«Теперь они готовы противостоять любому врагу. Впереди наступление на силы НФОТ в городах Бурка и Чифра», — заключили в FANA.
Ранее стало известно, что пока Абий Ахмед ведет в наступление войска, его обязанности временно исполняет глава внешнеполитического ведомства страны Демеке Меконнен.