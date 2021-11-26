Минюст России включил «Нобелевский призыв» в список иноагентов

Москва, 26 ноября. Министерство юстиции РФ включило в список иноагентов юридическое лицо «Нобелевский призыв». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Организацию создали журналисты, которые уже включены в список. Речь идет о девяти лицах, признанных иноагентами — Вольтской Т.А., Сотникове Д.В., Клепиковской Е.Д., Симонове Е.А., Перле Р.А., Маетной Е.В., Сурначевой Е.Д., Араповой Г.Ю. и Соловьевой Е.А.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведомство внесло издание «Как бы инагент» в реестр иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагента. Ресурс был также организован лицами из реестра.