Поклонники не узнали лысого и похудевшего Стаса Садальского

Москва, 26 ноября. Актер Стас Садальский признался поклонникам, что соскучился по путешествиям. Фолловеры с удивлением отреагировали на фото артиста, которым он сопроводил пост.

Садальский признался, что уже давно не был за границей. Артист отметил, что хранит все деньги в России, а отправиться в путешествия не может из-за отсутствия прививок. Актер пожаловался подписчикам в новой публикации в Instagram.

««Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь из нас не сбежала». Как же соскучился по загранице», — поделился артист.

Многие подписчики посочувствовали Садальскому, но некоторых смутило его фото. Фолловеры признались, что не узнали похудевшего актера, который, к тому же, сменил прическу.

«Вау, Стас, да вам 30 лет?»; «Бритый Садальский — это мега-круто»; «Фильтр [Федора] Бондарчука наложили?» — написали фолловеры.

Некоторые поклонники предположили, что артист сфотографировался в гриме. При этом часть подписчиков призналась, что не признала Садальского в «брутальном» образе.

Садальский ранее признался, что не желает публичности. По словам артиста, именно поэтому он пропустил церемонию прощания с актрисой Ниной Руслановой.