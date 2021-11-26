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Поклонники не узнали лысого и похудевшего Стаса Садальского

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 21:06
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали лысого и похудевшего Стаса Садальского
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 26 ноября. Актер Стас Садальский признался поклонникам, что соскучился по путешествиям. Фолловеры с удивлением отреагировали на фото артиста, которым он сопроводил пост.

Садальский признался, что уже давно не был за границей. Артист отметил, что хранит все деньги в России, а отправиться в путешествия не может из-за отсутствия прививок. Актер пожаловался подписчикам в новой публикации в Instagram.

««Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь из нас не сбежала». Как же соскучился по загранице», — поделился артист.

Многие подписчики посочувствовали Садальскому, но некоторых смутило его фото. Фолловеры признались, что не узнали похудевшего актера, который, к тому же, сменил прическу.

«Вау, Стас, да вам 30 лет?»;

«Бритый Садальский — это мега-круто»;

«Фильтр [Федора] Бондарчука наложили?» — написали фолловеры.

Некоторые поклонники предположили, что артист сфотографировался в гриме. При этом часть подписчиков призналась, что не признала Садальского в «брутальном» образе.

Садальский ранее признался, что не желает публичности. По словам артиста, именно поэтому он пропустил церемонию прощания с актрисой Ниной Руслановой.

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актер звезды садальский
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