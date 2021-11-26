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Компания Renault представила летающий прототип Air4

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 21:01
Экономика
Компания Renault представила летающий прототип Air4
Prt Scr youtube.com  /  Renault France

Париж, 26 ноября. Компания Renault совместно с дизайнерским тюнинг-ателье TheArsenale сконструировала летающий автомобиль. Эта модель была презентована как общественный транспорт будущего, пишет Carsweek.

По мнению разработчиков, в XXI веке все транспортные потоки будут находится в небе. При этом кузов прототипа Air4 напоминает культовый Renault 4L, которому исполнилось 60 лет. Автомобиль изготовлен из карбона с целью увеличить его жесткость.

Кроме того, летающую версию отличает отсутствие дверей. Сесть в салон можно, если откинуть переднюю панель корпуса. Также на корпус аппарата крепятся четыре винта с двумя лопастями.

О продуктивности двигателя летающего авто создатели не говорят. Однако есть сведения, что винты приводятся в движение с помощью литий-полимерных аккумуляторных батарей, имеющих мощность на 90 тысяч мА·ч.

Шведская компания Polestar ранее опубликовала документальный видеоролик под названием Precept: from Concept to Car. В нем она анонсировала новый электрический гран-турер под индексом 5.

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автомобили renault Air4
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