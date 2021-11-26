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Политолог Аркатов назвал антироссийскую резолюцию Европарламента бредовой

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 21:04
Весь мир
Политолог Аркатов назвал антироссийскую резолюцию Европарламента бредовой
wikipedia.org  /  Diliff

Через публикацию нового проекта резолюции Европейского парламента коллективный Запад готовит почву для легализации задержаний неугодных граждан РФ. Такое мнение в интервью международной редакции Федерального агентства новостей озвучил политический аналитик Иван Аркатов.

Опубликованный документ призывает вводить санкционное давление в отношении сотрудников «ЧВК Вагнера», причем под их может попасть любой россиянин.

«Это бред, потому что резолюция Европарламента угрожает всем гражданам России. Но действия депутатов показывают настроения европейского политического истеблишмента по отношению к России. Фактически они создают основания для того, чтобы в любой момент по сигналу из-за океана начать какие-либо действия по отношению к любому неугодному, кто просто работает за рубежом и никакого отношения к "ЧВК Вагнера" не имеет.

Но, кстати, следует напомнить, что никто никаких санкций в отношении тех же американских частных военных компаний не вводит. Так что можно расценивать это как очередной шаг на усиление конфронтации с Москвой. Запад создает основу для легализации задержаний граждан РФ», — уверен собеседник ФАН.

Политическому консультанту показался подозрительным тот факт, что, по информации ЕС, обвинения во всевозможных преступлениях сотрудников частной военной компании звучат из тех стран, где так или иначе присутствуют интересы Российской Федерации.

Политолог Аркатов назвал антироссийскую резолюцию Европарламента бредовой
youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

«Например, указывается на Центральноафриканскую Республику, и в данном случае, мне кажется, что одним из лоббистов резолюции стала французская сторона. Пытаются они нас испугать, надавить на людей, которые мешают Парижу устраивать бардак в Африке.

А в качестве доказательств европейские депутаты используют фейки и вбросы. Но это стандартная методика: сами создают информационные поводы, а потом по ним же и обвиняют. В Старом Свете ведь никто не будет разбираться, искать факты, доказательства», — уверен Аркатов.

Публикация антироссийского документа, по словам собеседника ФАН, наносит имиджевый ущерб РФ на международной арене, поэтому со стороны Москвы необходим жесткий ответ.

«Наша страна должна защищать своих соотечественников, и я уверен, что тот же Максим Шугалей  выступил с правильной инициативой, раз обратился в МИД РФ по этому поводу. Думаю, он как никто другой на себе прочувствовал произвол в других государствах», — заключил аналитик.

Политолог Аркатов назвал антироссийскую резолюцию Европарламента бредовой
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) призвал снять неприкосновенность с европейских депутатов за вбросы о россиянах в ЦАР. Он также сообщил, что намерен обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру, чтобы их сотрудники возбудили уголовные дела по факту клеветы в адрес граждан РФ.

На проект резолюции ЕС отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что попытки дискредитировать Россию на международной арене обернутся для его европейских коллег позором.

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россия европарламент африка резолюция европа антироссийские действия
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