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Белый дом стимулирует добычу нефти и газа вопреки обещаниям по климату

Весь мир
Белый дом стимулирует добычу нефти и газа вопреки обещаниям по климату
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Вашингтон, 27 ноября. Администрация Байдена в пятницу рекомендовала пересмотреть национальную программу по аренде государственных земель с целью добычи нефти и газа, чтобы повысить затраты энергетических компаний, выделяемые на бурение новых скважин.

Отчет Министерства внутренних дел не содержит рекомендаций о прекращении аренды государственных земель, как призывали многие экологические группы. Вместе с тем официальные лица заявили, что администрация будет продвигаться в направлении более ответственной аренды, которая позволит возвращать налогоплательщикам США больше денег за бурение нефтяных и газовых скважин.

«Наша страна сталкивается с глубоким климатическим кризисом, который затрагивает каждого американца. Рекомендации нового доклада обеспечат справедливую отдачу налогоплательщикам и смягчат ухудшающиеся климатические последствия, оставаясь при этом непоколебимыми в стремлении к экологической справедливости», — заявила министр внутренних дел Деб Холанн.

Отчет стал результатом пересмотра действующих практик в сфере добычи углеводородов, заказанный в январе президентом Джо Байденом, который в первые дни своего пребывания на посту распорядился приостановить аренду федеральных земель с целью добычи нефти и газа, сославшись на опасения по поводу изменения климата.

Мораторий вызвал резкую критику со стороны республиканцев и представителей нефтяной промышленности, несмотря на то, что многие экологи и демократы заявили, что Байден должен сделать мораторий постоянным.

В новом отчете предлагается найти золотую середину, которая позволила бы продолжить многомиллиардную программу аренды государственных земель, одновременно реформируя ее.

Резкий рост цен на топливо, который наблюдается в США, подтолкнул Байдена к пересмотру принятых ранее решений, включая продление программы аренды земель. Кроме того, администрация Байдена приняла решение продлить до июня временные разрешения на сделки с находящейся под санкциями Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы, а также направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.

По мнению аналитиков Белого дома, эти шаги должны привести к стабилизации предложения и постепенному снижению цен на бензин.

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