Белый дом стимулирует добычу нефти и газа вопреки обещаниям по климату

Вашингтон, 27 ноября. Администрация Байдена в пятницу рекомендовала пересмотреть национальную программу по аренде государственных земель с целью добычи нефти и газа, чтобы повысить затраты энергетических компаний, выделяемые на бурение новых скважин.
Отчет Министерства внутренних дел не содержит рекомендаций о прекращении аренды государственных земель, как призывали многие экологические группы. Вместе с тем официальные лица заявили, что администрация будет продвигаться в направлении более ответственной аренды, которая позволит возвращать налогоплательщикам США больше денег за бурение нефтяных и газовых скважин.
«Наша страна сталкивается с глубоким климатическим кризисом, который затрагивает каждого американца. Рекомендации нового доклада обеспечат справедливую отдачу налогоплательщикам и смягчат ухудшающиеся климатические последствия, оставаясь при этом непоколебимыми в стремлении к экологической справедливости», — заявила министр внутренних дел Деб Холанн.
.@Interior has an obligation to responsibly manage our public lands and waters. It's time to implement fiscal and programmatic reforms that will benefit the American people. https://t.co/H8Jrjvf2NV— Secretary Deb Haaland (@SecDebHaaland) November 26, 2021
Отчет стал результатом пересмотра действующих практик в сфере добычи углеводородов, заказанный в январе президентом Джо Байденом, который в первые дни своего пребывания на посту распорядился приостановить аренду федеральных земель с целью добычи нефти и газа, сославшись на опасения по поводу изменения климата.
Мораторий вызвал резкую критику со стороны республиканцев и представителей нефтяной промышленности, несмотря на то, что многие экологи и демократы заявили, что Байден должен сделать мораторий постоянным.
В новом отчете предлагается найти золотую середину, которая позволила бы продолжить многомиллиардную программу аренды государственных земель, одновременно реформируя ее.
Резкий рост цен на топливо, который наблюдается в США, подтолкнул Байдена к пересмотру принятых ранее решений, включая продление программы аренды земель. Кроме того, администрация Байдена приняла решение продлить до июня временные разрешения на сделки с находящейся под санкциями Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы, а также направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.
To lower gas prices Biden authorizes release from US strategic oil reserve.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 23, 2021
How'd that work out?
Gas prices went up 3% & oil went up $2 a barrel.
Liberal government mandates don't work.
Texas can produce oil to lower gas price if Biden gets out of wayhttps://t.co/vSF5DQinYt
По мнению аналитиков Белого дома, эти шаги должны привести к стабилизации предложения и постепенному снижению цен на бензин.