Белый дом стимулирует добычу нефти и газа вопреки обещаниям по климату

Вашингтон, 27 ноября. Администрация Байдена в пятницу рекомендовала пересмотреть национальную программу по аренде государственных земель с целью добычи нефти и газа, чтобы повысить затраты энергетических компаний, выделяемые на бурение новых скважин.

Отчет Министерства внутренних дел не содержит рекомендаций о прекращении аренды государственных земель, как призывали многие экологические группы. Вместе с тем официальные лица заявили, что администрация будет продвигаться в направлении более ответственной аренды, которая позволит возвращать налогоплательщикам США больше денег за бурение нефтяных и газовых скважин.

Отчет стал результатом пересмотра действующих практик в сфере добычи углеводородов, заказанный в январе президентом Джо Байденом, который в первые дни своего пребывания на посту распорядился приостановить аренду федеральных земель с целью добычи нефти и газа, сославшись на опасения по поводу изменения климата.

Мораторий вызвал резкую критику со стороны республиканцев и представителей нефтяной промышленности, несмотря на то, что многие экологи и демократы заявили, что Байден должен сделать мораторий постоянным.

В новом отчете предлагается найти золотую середину, которая позволила бы продолжить многомиллиардную программу аренды государственных земель, одновременно реформируя ее.

Резкий рост цен на топливо, который наблюдается в США, подтолкнул Байдена к пересмотру принятых ранее решений, включая продление программы аренды земель. Кроме того, администрация Байдена приняла решение продлить до июня временные разрешения на сделки с находящейся под санкциями Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы, а также направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.

