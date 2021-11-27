Белый дом стимулирует добычу нефти и газа вопреки обещаниям по климату

Вашингтон, 27 ноября. Администрация Байдена в пятницу рекомендовала пересмотреть национальную программу по аренде государственных земель с целью добычи нефти и газа, чтобы повысить затраты энергетических компаний, выделяемые на бурение новых скважин.

Отчет Министерства внутренних дел не содержит рекомендаций о прекращении аренды государственных земель, как призывали многие экологические группы. Вместе с тем официальные лица заявили, что администрация будет продвигаться в направлении более ответственной аренды, которая позволит возвращать налогоплательщикам США больше денег за бурение нефтяных и газовых скважин.

«Наша страна сталкивается с глубоким климатическим кризисом, который затрагивает каждого американца. Рекомендации нового доклада обеспечат справедливую отдачу налогоплательщикам и смягчат ухудшающиеся климатические последствия, оставаясь при этом непоколебимыми в стремлении к экологической справедливости», — заявила министр внутренних дел Деб Холанн.

.@Interior has an obligation to responsibly manage our public lands and waters. It's time to implement fiscal and programmatic reforms that will benefit the American people. https://t.co/H8Jrjvf2NV — Secretary Deb Haaland (@SecDebHaaland) November 26, 2021

Отчет стал результатом пересмотра действующих практик в сфере добычи углеводородов, заказанный в январе президентом Джо Байденом, который в первые дни своего пребывания на посту распорядился приостановить аренду федеральных земель с целью добычи нефти и газа, сославшись на опасения по поводу изменения климата.

Мораторий вызвал резкую критику со стороны республиканцев и представителей нефтяной промышленности, несмотря на то, что многие экологи и демократы заявили, что Байден должен сделать мораторий постоянным.

В новом отчете предлагается найти золотую середину, которая позволила бы продолжить многомиллиардную программу аренды государственных земель, одновременно реформируя ее.

Резкий рост цен на топливо, который наблюдается в США, подтолкнул Байдена к пересмотру принятых ранее решений, включая продление программы аренды земель. Кроме того, администрация Байдена приняла решение продлить до июня временные разрешения на сделки с находящейся под санкциями Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы, а также направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.

To lower gas prices Biden authorizes release from US strategic oil reserve.



How'd that work out?



Gas prices went up 3% & oil went up $2 a barrel.



Liberal government mandates don't work.



Texas can produce oil to lower gas price if Biden gets out of wayhttps://t.co/vSF5DQinYt — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 23, 2021

По мнению аналитиков Белого дома, эти шаги должны привести к стабилизации предложения и постепенному снижению цен на бензин.