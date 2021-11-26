Новая волна спроса на жилье может возникнуть в России из-за ослабления рубля

Москва, 26 ноября. Ослабление российской валюты может означать еще один взрыв спроса на квартиры. Однако ценовая политика застройщиков сильно не изменится, считают специалисты, опрошенные РИА Новости.

Рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранным валютам и находится на минимуме, который ранее наблюдался в середине лета.

«Любая нестабильная ситуация в экономике страны повышает интерес к недвижимости, поскольку она ассоциируется у большинства россиян с наиболее надежным вариантом сохранения сбережений. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем всплеск спроса на уровне 10-12%», — отметил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Способы защиты сбережений от инфляции ранее перечислила генеральный директор «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова.