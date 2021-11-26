Подорожание квартир на вторичном рынке жилья РФ составило 22,3%

Москва, 26 ноября. Повышение средней стоимости квартир фиксируется на вторичном рынке России, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИАН.

В крупных городах страны показатель увеличился на 22,3% по сравнению с уровнем прошлого года. Анали проводился на основе ситуации в 37 городах с численностью населения от 500 тыс. человек, а также в Московской и Ленинградской областях и Сочи.

«Средний бюджет предложения (стоимость квартиры) на вторичном рынке составляет сегодня 5,37 млн рублей. За месяц он увеличился на 120 тыс. рублей (+2,3%), за год — на 980 тыс. (+22,3%)», — подсчитали эксперты.

Средневзвешенная цена квадратного метра готового жилья в ноябре составила 95,4 тыс. рублей, что на 26,2% выше показателя прошлого года и на 2,3% больше значения октября. Наибольший рост цен зафиксирован в Ленинградской области (+38,8%) и в Подмосковье (+34%).

Тем временем россияне начали перепродавать приобретенные для инвестиций квартиры. Московские квартиры, приобретенные в 2020 году с целью вложения денег на этапе котлована, стали появляться в объявлениях о продаже.