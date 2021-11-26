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Пашинян указал на важную роль российских миротворцев в разрешении конфликта в Карабахе

Армия
Пашинян указал на важную роль российских миротворцев в разрешении конфликта в Карабахе
primeminister.am  /  Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Сочи, 26 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после трехсторонней встречи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи отметил продуктивность мероприятия в решении очень важных вопросов по Нагорному Карабаху.

В ходе встречи армянский лидер отметил важную роль миротворцев ВС РФ в остановке войны. Они стали стабилизирующим фактором в регионе, уточнил Пашинян.

«У нас был очень позитивный разговор. Мы обсудили почти все вопросы повестки. Хочу отметить, что по многим вопросам были уточнены позиции и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — отметил премьер-министр Армении.

Кроме этого, во время трехсторонней встречи Пашинян указал на необходимость создания механизма безопасности на границе. Это поможет в проведении работ по делимитации и демаркации.

Ранее Путин заявил, что никаких препятствий для проведения работы по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном нет. Также на следующей неделе запланирована встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в Москве для дальнейшего обсуждения, резюмировал российский президент.

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путин алиев пашинян
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