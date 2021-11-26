Анна Семенович включила Лолиту и Успенскую в список любимых исполнителей

Санкт-Петербург, 26 ноября. Певица Анна Семенович рассказала, какую музыку можно встретить в ее плейлисте, и оценила творчество исполнительниц Любови Успенской и Лолиты Милявской.

Семенович с успехом сменила карьеру фигуристки на шоу-бизнес и прославилась не только благодаря телевидению, но и музыке. По словам артистки, она всегда мечтала стать исполнительницей. Кроме того, она не раз участвовала в музыкальных шоу в качестве ведущей.

Как оказалось, звезда с интересом следит за миром поп-музыки. Семенович включила певиц Лолиту и Успенскую в топ своих любимых исполнителей в беседе с изданием «Народные Новости».

«Я очень люблю группу «А-Студио», я люблю некоторые песни Светланы Лободы, мне нравятся некоторые песни Любы Успенской, Лолиты Милявской», — поделилась певица.

Семенович также призналась, что с удовольствием слушает певицу Zivert. По мнению артистки, ее музыка является не только «прикольной», но и современной. При этом звезда уточнила, что ее плейлист напоминает сборную солянку.

Совсем недавно Семенович неожиданно объявила кастинг на роль супруга. Артистка выпустила трек с названием «Ищу мужа» и заявила, что в этом нет ничего необычного.