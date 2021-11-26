Барановская развеяла слухи об уходе Гордона из телешоу «Мужское/Женское»

Москва, 26 ноября. Популярная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала своим поклонникам, что ее коллега Александр Гордон не собирается покидать шоу «Мужское/Женское».

Барановская отвечала на вопросы пользователей Сети в Instagram Stories. Один из ее подписчиков поинтересовался об уходе Гордона из проекта «Мужское/Женское».

«Нет, не правда», — заявила Барановская.

Телеведущая таким образом развеяла многочисленные слухи о том, что Гордон в скором времени покинет проект. Барановская также рассказала, что ежедневно встречается со своим коллегой на съемках программы, новые выпуски которой выходят в телеэфир каждый день.

Ранее телеведущая в шуточной форме ответила на приписываемые ей отношения со звездами российского шоу-бизнеса. Барановскую после расставания с Андреем Аршавиным подозревали в отношениях с Гордоном и певцом Григорием Лепсом. Звезда иронично заявила, что у нее «каждый день новый роман» и в этот раз она желает в пару исполнителя Егора Крида.