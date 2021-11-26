Прокуратура Израиля начнет расследование сообщений о фактах сутенерства в тюрьме «Гильбоа»

Тель-Авив, 26 ноября. Министр общественной безопасности Омер Барлев призвал генерального прокурора Авихая Мандельблита провести расследование в связи с информацией о том, что руководство тюрьмы «Гильбоа» принуждало женщин-охранников к сексу с заключенными боевиками для получения от последних информации.

Minister asks AG to probe claim female guards were ‘pimped’ to Palestinian inmates - The Times of Israel https://t.co/tX8RzXL4bd — Dr Kim Macthomas (@KimMacthomas) November 25, 2021

Впервые подобные жалобы от сотрудниц пенитенциарного учреждения поступили еще в 2018 году. Девушки-военнослужащие сообщили о том, что их принуждали к интимной связи с тюремными авторитетами, а в случае отказа подвергали различным репрессиям. В тот раз из-за отсутствия доказательств дело было закрыто, при этом СМИ практически не освещали произошедшее, и инцидент не вызвал широкого резонанса. Однако в ходе расследования недавнего побега шестерых палестинских боевиков из «Гильбоа» новый глава тюрьмы полковник Фредди Бен-Шитрит открыто сообщил судебной комиссии, что в учреждении действительно практиковалось подобное сводничество.

Новости об этом всколыхнули как население, так и власти страны, после чего и начались активные призывы к возобновлению прекращенного в 2018 году разбирательства. В частности, экс-депутат от Лейбористской партии Айелет Нахмиас-Вербин заявила, что еще в прошлый раз добивалась формирования независимой следственной комиссии по делу о сексуальном насилии в отношении пострадавших женщин-охранников в «Гильбоа».

Live update: Ex-MK says she asked for outside probe into prison ‘pimping’ claims years ago https://t.co/TTjdcdCSdq — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 25, 2021

По ее словам, тогда она обратилась с просьбой расследовать этот инцидент к бывшему министру общественной безопасности Гиладу Эрдану, который в ответ сообщил, что возложил эту обязанность на одного из руководителей пенитенциарных органов, а также передал дело в полицию. Комментируя информацию о новых подобных преступлениях, она призвала довести следствие до конца и выразила благодарность Омеру Барлеву за то, что он вывел разбирательство на уровень генеральной прокуратуры.

Признания главы тюрьмы

Как заявил министр общественной безопасности со ссылкой на комиссара полиции Израиля Коби Шабтая, правоохранительные органы уже начали работу на основании новых данных, представленных Бен-Шитритом. Сам же факт случившегося Барлев назвал «шокирующим и омерзительным».

На допросе Бен-Шитрит признал, что в тюрьме существовала подобная практика — к половым контактам с заключенными девушек принуждал сотрудник службы дознания из ШАБАК. Глава учреждения рассказал о разъяснительных беседах с вверенным ему личным составом, но при этом не ответил на вопрос, прекратил ли затем этот офицер подобную деятельность.

Police reopen investigation into claim female guards ‘pimped’ to Palestinian inmates

Gilboa Prison Warden Freddy Ben Shitrit to testify after making bombshell comments on incident during inquiry into prison breakhttps://t.co/Ov6HRR6768 — Jerusalem World News (@JerusalemWN) November 26, 2021

Комиссия же по расследованию побега из «Гильбоа», выслушав его показания, заявила, что не будет брать на себя это дело и его следует передать в «соответствующие органы», хотя ранее министерство общественной безопасности включило данный вопрос в ее компетенцию. Причиной для отказа послужило то, что поведение сотрудников тюрьмы не имело непосредственного отношения к побегу. Тем не менее члены комиссии выразили уверенность, что в других инстанциях слова полковника будут изучены самым тщательным образом.

Показания жертв

Слова Бен-Шитрита подтвердила одна из пострадавших, имя которой не раскрывалось в целях обеспечения ее безопасности. При этом она подчеркнула, что один из высокопоставленных боевиков движения ФАТХ Мухаммад Аталла, который впоследствии изнасиловал ее с попустительства руководства «Гильбоа», свободно разгуливал по территории тюрьмы — охранники предоставляли ему подобные «поблажки» за то, что он, пользуясь своим авторитетом, усмирял других заключенных. В настоящее время Аталла также находится под следствием по обвинению в преступлениях на сексуальной почве.

Примечательно, что случившееся стало достоянием общественности лишь благодаря побегу, который шестеро палестинских радикалов совершили 6 сентября. Боевикам, пользуясь халатностью охраны, удалось через подкоп выбраться за пределы тюрьмы, считавшейся ранее наиболее совершенной в плане безопасности среди всех израильских пенитенциарных учреждений. При этом факт побега был обнаружен лишь после того, как в полицию обратился один из местных жителей, заметивший подозрительных лиц в районе своего проживания. Для поиска заключенных была развернута широкомасштабная операция с привлечением беспилотной авиации и подразделений различных силовых структур. Несмотря на то, что боевики были вновь задержаны, факт удавшегося побега сочли ударом по репутации служб безопасности.