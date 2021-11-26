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МИД России обеспокоен исключением сына Каддафи из списка кандидатов на выборах в Ливии

Политика
МИД России обеспокоен исключением сына Каддафи из списка кандидатов на выборах в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 26 ноября. Россия обеспокоена недопуском кандидатуры сына экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама на выборы президента в стране, сообщили в МИД России.

Соответствующая информация приведена в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. По словам дипломата, в Москве уверены, что нельзя лишать ливийский народ права выбирать тех, «кого он считает наиболее достойными занимать высшие посты в будущих властных структурах».

«Такая дискриминация вызывает определенное беспокойство, поскольку мы всегда выступали за предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в избирательном процессе», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил жалобы трех политиков, исключенных Высшей национальной избирательной комиссией Ливии из списка кандидатов на президентских выборах. По данным местных СМИ, речь идет о Мухаммаде аль-Гвейле, Мухаммаде аш-Шарифе и Дау Абу Давии.

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