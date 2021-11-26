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Госдеп США рассматривает все варианты реагирования на скопление сил ВС РФ «вблизи» Украины

Армия
Госдеп США рассматривает все варианты реагирования на скопление сил ВС РФ «вблизи» Украины
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 26 ноября. Странам Североатлантического альянса предстоит решить, как реагировать на скопление Вооруженных сил России якобы на границе с Украиной. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, Соединенные Штаты проведут на следующей неделе ряд консультаций с союзниками по военному блоку, чтобы рассмотреть все варианты возможного реагирования на ситуацию. Она отметила, что «скопление российских войск» станет главной повесткой на совещаниях НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в Швеции и в которой примет участие глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Как вы можете оценить, все варианты на столе, и есть набор инструментов, который включает в себя целый ряд вариантов. Теперь Североатлантическому альянсу предстоит решить, какие следующие шаги хочет предпринять НАТО», — заявила Донфрид.

Между тем Москва многократно давала понять, что у нее нет планов по нападению на Украину или любые другие страны. Все обратные заявления носят спекулятивный характер.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США признался в отсутствии понимания намерений России в отношении Украины. В то же время представитель ведомства Нед Прайс назвал деятельность РФ «вредительской» и пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний, передает «Царьград».

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