Госдеп США рассматривает все варианты реагирования на скопление сил ВС РФ «вблизи» Украины

Вашингтон, 26 ноября. Странам Североатлантического альянса предстоит решить, как реагировать на скопление Вооруженных сил России якобы на границе с Украиной. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, Соединенные Штаты проведут на следующей неделе ряд консультаций с союзниками по военному блоку, чтобы рассмотреть все варианты возможного реагирования на ситуацию. Она отметила, что «скопление российских войск» станет главной повесткой на совещаниях НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в Швеции и в которой примет участие глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Как вы можете оценить, все варианты на столе, и есть набор инструментов, который включает в себя целый ряд вариантов. Теперь Североатлантическому альянсу предстоит решить, какие следующие шаги хочет предпринять НАТО», — заявила Донфрид.

Между тем Москва многократно давала понять, что у нее нет планов по нападению на Украину или любые другие страны. Все обратные заявления носят спекулятивный характер.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США признался в отсутствии понимания намерений России в отношении Украины. В то же время представитель ведомства Нед Прайс назвал деятельность РФ «вредительской» и пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний, передает «Царьград».