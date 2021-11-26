Политолог Миронов: Зеленский при помощи «госпереворота» пытается показать свою значимость США

Москва, 26 ноября. Никакого государственного переворота на Украине не будет. Соответствующим мнением поделился политолог Григорий Миронов.

По словам Миронова, заявление Зеленского о захвате власти в государстве можно расценить как попытку переключить внимание граждан Украины с реальных экономических проблем на поиск мнимых врагов.

Также эти утверждения могут помочь президенту показать свою значимость кураторам из Соединенных Штатов Америки, раскрыл российский политолог хитрую уловку украинского лидера в словах о госперевороте в стране.

«Плюс эта придуманная актерская сценка может помочь Зеленскому хоть как-то поднять свой маленький рейтинг», – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Зеленский также может оказаться жертвой обмана спецслужб страны, отметил политолог. По его мнению, в СНБО есть люди, которые могли ввести в заблуждение главу государства ради какой-нибудь выслуги.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский предупредил президента Украины Владимира Зеленского о майдане нового типа для его свержения.