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Политолог Миронов: Зеленский при помощи «госпереворота» пытается показать свою значимость США

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:39
Политика
Политолог Миронов: Зеленский при помощи «госпереворота» пытается показать свою значимость США
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 ноября. Никакого государственного переворота на Украине не будет. Соответствующим мнением поделился политолог Григорий Миронов.

По словам Миронова, заявление Зеленского о захвате власти в государстве можно расценить как попытку переключить внимание граждан Украины с реальных экономических проблем на поиск мнимых врагов.

Также эти утверждения могут помочь президенту показать свою значимость кураторам из Соединенных Штатов Америки, раскрыл российский политолог хитрую уловку украинского лидера в словах о госперевороте в стране.

«Плюс эта придуманная актерская сценка может помочь Зеленскому хоть как-то поднять свой маленький рейтинг», – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Зеленский также может оказаться жертвой обмана спецслужб страны, отметил политолог. По его мнению, в СНБО есть люди, которые могли ввести в заблуждение главу государства ради какой-нибудь выслуги.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский предупредил президента Украины Владимира Зеленского о майдане нового типа для его свержения.

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зеленский госпереворот политолог миронов
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