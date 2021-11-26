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Загадочная подлодка ВМС Китая вышла на ходовые испытания близ Шанхая

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:38
Армия
Загадочная подлодка ВМС Китая вышла на ходовые испытания близ Шанхая
wikipedia.org  /  Kazec / CC BY-SA 3.0

Пекин, 26 ноября. Новая неатомная подлодка ВМС Китая вышла на ходовые испытания недалеко от Шанхая, выход субмарины в море сняли на видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть загадочную подводную лодку, которая была построена на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Предположительно, речь идет о головной субмарине проекта 039С, оснащенной воздухонезависимой силовой установкой. Можно заметить, что корпус корабля облачен в новое покрытие для поглощения и рассеивания сигналов различных гидролокаторов.

По имеющейся информации, субмарина также оснащена новым сонаром с улучшенными характеристиками. Что касается вооружений, то главным оружием подлодки являются противокорабельные крылатые ракеты на основе экспортной версии российского комплекса «Калибр».

Китайские субмарины типа 039 выпускаются с начала 2000-х годов. В октябре 2006 года одна из подлодок данного проекта неожиданно всплыла на поверхность на дистанции торпедной атаки рядом с авианосцем Kitty Hawk ВМС США. Инцидент произошел в тот момент, когда американская боевая единица проплывала неподалеку от берегов Китая.

Ранее сообщалось, что китайские военные корабли и самолеты следят за маневрами американцев в Тайваньском проливе. Пекин выразил свой протест из-за активности иностранного флота в регионе.

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