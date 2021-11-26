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IT-эксперт Макаров включил «Газпром нефть» в топ независимых от импорта софта компаний

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:41
Технологии
IT-эксперт Макаров включил «Газпром нефть» в топ независимых от импорта софта компаний
TACC  /  Галкин Николай

Санкт-Петербург, 26 ноября. Член экспертного совета при Минкомсвязи Валентин Макаров оценил готовность российского IT-рынка к импортозамещению и назвал список компаний, свободных от необходимости использовать зарубежную продукцию.

Лидеры российских госкорпораций могут взять на себя личную ответственность за внедрение отечественных IT-продуктов в работу предприятий после высказываний президента России Владимира Путина о недостаточном переходе бизнеса на софт местного техно-рынка. Медиагруппа «Патриот» затронула эту тему в беседе с экспертом на пресс-конференции, посвященной развитию IT-технологий.

Макаров, президент Санкт-Петербургского консорциума разработчиков НП «РУССОФТ», отметил, что ряд российских корпораций уже добился стабильности и независимости от зарубежных продуктов. Так, спикер включил «Газпром нефть» в список компаний, свободных от проектов западного IT-рынка.

«Из тех, кто реально являются лидерами, имеющими свою стратегию импортозамещения, основываясь на таких критериях, как безопасность и тех независимость, — это «Газпром нефть», серьезный пример, которому можно следовать», — отметил эксперт.

Макаров также упомянул коммерческие компании, такие как «РусГидро». При этом спикер подчеркнул: нельзя сказать, что «все перешли» на отечественные разработки, ведь тогда пользователи неизбежно столкнутся с ограничениями по качеству и конкурентоспособности.

Макаров назвал также софт-продукты, которые завоевали популярность на российском рынке. Эксперт оценил соотношение зарубежных и отечественных проектов по распространенности в бизнесе.

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макаров программирование госкорпорации
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