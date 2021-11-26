Путин с помощью оливковых ветвей призвал Алиева и Пашиняна к мирному диалогу

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи по Нагорному Карабаху в Сочи подарил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви.

Российский президент вручил армянскому и азербайджанскому лидерам оливковые ветви, которые символизируют мир и благополучие. Таким образом Путин призвал Алиева и Пашиняна к налаживанию конструктивного диалога.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», - сказал глава РФ в ходе совместного заявления по итогам переговоров.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о начале трехсторонних переговоров по Карабаху, которые приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в регионе. За прошедшее время было сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы, констатировал Путин.