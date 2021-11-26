Захарова рассказала, как действия США довели Афганистан до гуманитарной катастрофы

Кампания США в Афганистане превратилась в «коррупционную черную дыру» — несмотря на миллиарды, которые Вашингтон выделял на восстановление республики, афганское население живет фактически на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на нестыковки в аудиторских отчетах структуры, сформированной на базе американского госаппарата специально для работы в южноазиатской республике — Офиса генерального инспектора США по восстановлению Афганистана.

«Несмотря на то, что Пентагон вывел войска, офис продолжает функционировать, регулярно публикуя аудиторские отчеты. Суть недавнего квартального отчета — пропаганда заслуг и поиск виновных. Но не в глубине американского политистеблишмента, а где-то вовне», — отмечает Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила, что не далее как на прошлой неделе Fox News опубликовал расследование. Согласно его материалам, Госдепартамент настойчиво требовал от офиса генерального инспектора «скрыть и отредактировать» публичные отчеты — судя по всему, представителям американского истеблишмента действительно было что прятать от глаз налогоплательщиков.

«Здесь нелишне вспомнить, как еще недавно сам офис генинспектора признавал, что во время распределения американских ресурсов, во взаимодействии с правительством беглого президента Ашрафа Гани, «половина топлива пропадала», нанятые авиаинструкторы учили своих афганских кадетов, внимание, по Zoom’у, а многие «подготовленные силы» существовали только на бумаге, породив целые «отряды-призраки», — пишет Захарова.

По словам дипломата, кампания Пентагона в Афганистане стала провалом не только военным, но и экономическим.

«Как бы сейчас партнерам взять и применить в отношении самих себя свой собственный акт «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе»? Или это не в правилах американского business as usual?» — иронично подметила представитель МИД.

Вызвали вопросы у Захаровой и постоянно декларируемые США «намерения» о выделении гуманитарной помощи афганскому народу. Несмотря на откровенно бедственное положение республики, Штаты до сих пор не разблокировали замороженные в их банках многомиллионные активы республики. Сроки их возвращения законным владельцам — жителям Афганистана — до сих пор неясны.

Эту тему официальный представитель МИД РФ предложила обсудить на грядущем «саммите демократий», организуемом США. По мнению Захаровой, Вашингтону пора ответить на вопрос о том, «как украсть миллиард у суверенного государства, а затем потратить миллион на выделение ему ста тысяч в качестве гуманитарной помощи».

Ранее о плачевной гуманитарной ситуации в Афганистане заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Он указал на необходимость скорейшего предоставления гуманитарной помощи для 36 миллионов афганцев. При этом глава ФЗНЦ подчеркивал, что тяжелая ситуация в республике не возникла одномоментно после перехода власти к движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), а стала результатом деятельности США в период их пребывания в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.