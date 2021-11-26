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Посол Британии на Украине: Лондон не собирается продавать Киеву ракеты «земля — земля»

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Армия
Посол Британии на Украине: Лондон не собирается продавать Киеву ракеты «земля — земля»
wikipedia.org  /  Duch.seb / CC BY-SA 3.0

Киев, 26 ноября. Информация о продаже Великобританией ракет класса «земля — земля» Украине является ошибочной, заявила посол Соединенного Королевства в республике Мелинда Симмонс.

Ранее британское издание The Times, ссылаясь на украинский источник, сообщила о переговорах между Лондоном и Киевом по продаже вооружения. Обозреватели указывали, что в рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить для нужд украинских войск ракеты класса «земля — земля», а также боеприпасы для воздушных судов. Помимо этого, минобороны королевства обсуждает продажу партнеру ракет Brimstone для установки на кораблях украинского флота.

«Это не договор о предоставлении оружия. Это — соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС», — сообщила Симмонс в ответ на публикацию.

По ее словам, Лондон не планирует продавать Киеву ракеты указанного класса. Кроме того, она отметила, что Украине предстоит пройти долгий путь восстановления своего флота.

Ранее The Times сообщала, что Британия создаст военную базу в Германии «на случай войны с Россией». Также Лондон намерен создать три новые военные базы в рамках большой трансформации армии — в Кении, Омане и ФРГ, передает «Царьград».

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украина британия ракеты посол симмонс
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