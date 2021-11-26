Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022 завершилась в Цюрихе

Цюрих, 26 ноября. Жеребьевка полуфинальных стыковых матчей отбора на чемпионат мира в 2022 году завершилась в Цюрихе. Сборная России проведет домашний матч с командой Польши.

Сборная Шотландии сыграет с Украиной. Победители этой пары встретятся с сильнейшей командой в противостоянии Уэльса и Австрии. России или Польше достанется в финале победитель матча Швеция — Чехия.

Действующие чемпионы Европы итальянцы встретятся дома с футболистами из Северной Македонии. В финале одна из команд этой пары сыграет с победителем в матче Португалия — Турция.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин останется на своем посту до 31 марта 2022 года. Он отметил, что этот вопрос закрыт окончательно и он готов настроить команду психологически на стыковые матчи.