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Президент «РУССОФТ» Валентин Макаров заявил об успехах России в квантовой криптографии

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:37
Технологии
Президент «РУССОФТ» Валентин Макаров заявил об успехах России в квантовой криптографии
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Санкт-Петербург, 26 ноября. Россия занимает лидирующую позицию по части практического применения квантовой криптографии. О достижениях отечественных ученых в этой области рассказал президент Санкт-Петербургского консорциума разработчиков НП «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Макаров, являющийся также членом экспертного совета при Минкомсвязи России, принял участие в пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот». Эксперт подчеркнул, что Россия стала первой страной, в которой построили защищенную квантовой криптографией сеть Москва — Санкт-Петербург. По словам Макарова, разработки в этой области имеют большой потенциал и могут найти применение в самых разных отраслях высоких технологий.

«На этой же структуре можно строить гиперфизику: можно делать беспилотный транспорт, тем более, гарантировать его защиту от внешнего вторжения. Можно делать умную энергетику, умный город, телемедицину, цифровое производство, — все то, что требует искусственного интеллекта, управляющего системами, который должен быть защищен на кардинально новом уровне», — подчеркнул он.

Другой темой пресс-конференции стало нежелание российского бизнеса переходить на отечественное программное обеспечение. Макаров не стал гиперболизировать угрозу зависимости отечественных компаний от зарубежного софта и отметил, что Россия могла бы занять лидирующую позицию по части поставок доверенных и конкурентных платформенных решений, а также разработок, основанных на новых физических принципах.

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макаров руссофт криптография
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