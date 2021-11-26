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Авторы «Вампиров средней полосы» со Стояновым порадуют зрителей новогодним спецэпизодом

Общество
Авторы «Вампиров средней полосы» со Стояновым порадуют зрителей новогодним спецэпизодом
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»  /  Prt Scrt

Москва, 26 ноября. Сериал «Вампиры средней полосы» получит новогоднюю серию. Проект стал самым обсуждаемым в России весной этого года, сообщил видеосервис START.

Платформа START подготовила для своей аудитории новогодний подарок и планирует выпустить специальную серию «Вампиров средней полосы». Автором сценария стал шоураннер проекта Алексей Акимов. Срежиссировал серию Андрей Богатырев.

«Новый год хочется проводить с теми, кто сделал прошедшие 12 месяцев лучше. Для нас это дед Слава, Аннушка, Жан и вся вампирская семья — мы по ним страшно соскучились. Поэтому начали съемки новогодней серии, чтобы уже в конце декабря встретиться с самыми душевными вампирами на START. И, возможно, еще кое с кем, ведь вампиры живут не только в Смоленске…» — заявили создатели сериала.

По словам Акимова, весь сериал рассказывает истории про семью и любовь и новогодняя серия не станет исключением. Он пообещал душевное продолжение. Шоураннер отметил, что съемочная группа и актеры успели соскучиться друг по другу за время перерыва в работе над сериалом.

Ранее один из актеров сериала «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов рассказал, что встреча с коллегой по «Городку» Ильей Олейниковым изменила его жизнь. Он отметил, что после знакомства они стали «счастливыми артистами».

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новый год сериалы Вампиры средней полосы
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