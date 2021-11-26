Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 ноября 22:48
22:47
Весь мир
Будем договариваться: Путин встретился с лидерами Армении и Азербайджана
22:36
Общество
Социолог Шугалей предложил «шеринг-дворнику» обещанную губернатором Бегловым тысячу рублей
22:27
Весь мир
Министр туризма Сирии озвучил планы по восстановлению отрасли на будущий год
22:25
Весь мир
Клинцевич рассказал, чем обернется для Запада антироссийская резолюция Европарламента
22:15
Политика
Алюминиевый гигант En+ вошел в топ российских компаний по EGS-прозрачности
21:56
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую акцию протеста у штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги
21:52
Весь мир
Le Patriote Dechaine: миротворцы ООН не способны защитить мирное население ЦАР
21:51
Политика
Захарова заявила о чудовищности отказа Зеленского считать людьми попавших под санкции
21:49
Весь мир
Минобороны Эфиопии запретило СМИ распространять информацию о военных операциях
21:47
Весь мир
Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники
Все новости

Бородай о резолюции Европарламента: Идет необъявленная война против России

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:51
Весь мир
Бородай о резолюции Европарламента: Идет необъявленная война против России
pixabay.com  /  PD

 

Принятая Европейским парламентом резолюция, в которой российская «ЧВК Вагнера» бездоказательно обвиняется в причастности к «чудовищным преступлениям» в разных странах мира, является лишь новой формой необъявленной войны против России, считает руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

По его словам, «это — нагнетание напряженности вокруг России», которое будет продолжаться вне зависимости от официального курса Москвы, а также успехов или провалов российской политики.

Бородай о резолюции Европарламента: Идет необъявленная война против России
sddonbassa.ru / Союз Добровольцев Донбасса

«Россию пытаются вытеснить из всех сфер государственной жизнедеятельности. Не важно, о чем идет речь: о рынке углеводородов, о геополитике, ну или о деятельности того, что условно можно назвать «частными военными компаниями», — считает бывший премьер-министр Донецкой народной республики.

Авторы принятой Европарламентом резолюции без какой-либо проверки и аргументации ссылаются на старые новостные фейки про «зверства» россиян в зоне военных конфликтов за рубежом, а также на неоднократно опровергнутые отчеты «экспертов ООН» о деятельности россиян в Сирии, Центральноафриканской Республике и Мали. По мнению Бородая, в данном случае распиаренное на Западе имя российской частной военной компании является лишь предлогом.

Жители ЦАР поблагодарили Россию за поддержку
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Идет война Запада против России. Она не объявлена и ведется чужими руками. Запад яростно сопротивляется любому усилению России на любом фронте. И, конечно, они активно противодействуют любому укреплению нашей экономики, — уверен он. — В частности, сейчас все интересы связаны с недопущением того, чтобы «Северный поток — 2» стал реально действующим проектом — не просто достроенным, а приносящим выгоду Российской Федерации».

Значительная часть резолюции Европарламента посвящена мерам, которые не позволят продвигать российские коммерческие и политические интересы в Европе и Африке: парламентарии предлагают целый спектр мер, от коммерческих санкций, до политического давления на партнеров Москвы.

«Давление на «ЧВК Вагнера» является вполне естественным враждебным по отношению к России ходом. Как только Россия ощущает себя мощным, независимым от Запада государством, Запад начинает активную политику как мягкого, так и силового противодействия Россию. Это политика комплексная и продолжается на протяжении веков — политика, направленная против того, чтобы Россия существовала вообще, и тем более существовала бы как великая держава», — считает Александр Бородай.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в открытом письме главе МИД России Сергею Лаврову призвал решительно защитить работающих за рубежом россиян от нападок Запада: бездоказательные обвинения, которые содержатся в этом документе, нанесли ущерб имиджу Российской Федерации и могут повредить отношениям с международными партнерами. С критикой заявления Европарламента выступил также глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бородай о резолюции Европарламента: Идет необъявленная война против России
санкции россия европарламент
Комментировать