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Госиспытания бронемашины на базе платформы «Бумеранг» начнутся в 2022 году

Армия
Госиспытания бронемашины на базе платформы «Бумеранг» начнутся в 2022 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 26 ноября. Государственные испытания боевой машины пехоты на базе платформы «Бумеранг» начнутся в 2022 году, сообщают представители Арзамасского машиностроительного завода.

Как уточнили на предприятии, машина уже прошла предварительное тестирование. Старт государственных испытаний запланирован на следующую весну. При этом завершить их намерены уже к концу 2022 года.

Ранее глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий рассказал о преимуществах бронемашин на платформе «Бумеранг». По его словам, управлять ими можно даже со смартфона. Красовицкий уверен, что такая БМП станет самым мощным образцом бронетехники в России.

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россия вс рф испытания бумеранг
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