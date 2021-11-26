Госиспытания бронемашины на базе платформы «Бумеранг» начнутся в 2022 году

Москва, 26 ноября. Государственные испытания боевой машины пехоты на базе платформы «Бумеранг» начнутся в 2022 году, сообщают представители Арзамасского машиностроительного завода.

Как уточнили на предприятии, машина уже прошла предварительное тестирование. Старт государственных испытаний запланирован на следующую весну. При этом завершить их намерены уже к концу 2022 года.

Ранее глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий рассказал о преимуществах бронемашин на платформе «Бумеранг». По его словам, управлять ими можно даже со смартфона. Красовицкий уверен, что такая БМП станет самым мощным образцом бронетехники в России.