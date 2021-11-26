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Экс-ведущие «Спокойной ночи, малыши!» раскрыли малоизвестные факты о телепередаче
По словам звезд, трудно переоценить значение программы «Спокойной ночи, малыши!» в воспитании детей.
Для каждого из экс-ведущих участие в проекте стало настоящей вехой в жизни
«Спокойной ночи, малыши!» — едва ли в нашей стране можно найти хоть одного человека, который никогда не слышал об этой прекрасной детской передаче. Ее первые сценарии и эскизы персонажей начали создавать 26 ноября 1963 года. С тех пор уже не одно поколение ребят выросло на этой программе. Конечно же, у каждого из нас есть свои любимые ведущие, которые желали нам спокойной ночи, но всех их объединяла та неподдельная детская радость, с которой мы в свое время встречали по вечерам на экранах наших экранов этих людей и их кукольных спутников. Именно они помогают детям узнать много нового и полезного об этом мире, дружбе, правильных поступках. Малоизвестными фактами о съемках всенародно любимого проекта в беседе с ФАН поделились дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев, советский и российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии Российской Федерации Виктор Бычков и депутат Госдумы, спортсмен Николай Валуев.
По словам Юрия Куклачева, всенародную любовь к программе лучше всего показывали огромные объемы корреспонденции от юных зрителей.

«Целый год я был ведущим. Это была самая популярная программа. Помню, режиссер мне говорил, что у нас самый высокий рейтинг. Мне мешками приходили письма», — сказал дрессировщик.
Он также поведал подробности создания одного из циклов передач этой программы.

«Мы старались нести смысловую нагрузку. Поскольку есть детская Библия, я решил устроить путешествие для детей в Иерусалиме по местам Иисуса. Нам очень повезло, когда в правительстве Израиля узнали, что мы едем снимать этот проект, они оплатили наши расходы: гостиницу, машину, охрану, хотя мы сами собирались за все платить. Главным героем нашего путешествия был кот. Принимал участие также и Хрюша. Мы отсняли десять серий. Показывали, где была Нагорная проповедь и многое другое. Мне потом звонили израильтяне и говорили, что они и сами не знали, что у них такая интересная страна», — рассказал собеседник ФАН.


Юрий Куклачев также припомнил один курьезный случай из той поездки «Спокойной ночи, малыши!» в Израиль.

«Нас еще пригласили сняться на телевидении. Там тоже есть свой аналог нашей детской программы. Когда мы пришли, нам сказали, что не могут показывать Хрюшу в кадре. Спрашиваем: «Почему?»
Нам отвечают: «Это не кошерное животное».
Но Степашки у нас с собой не было. Приходилось решать, что брать с собой в дорогу», — пояснил народный артист РСФСР.

Кроме того, он рассказал, чем, по его мнению, особенно важна эта детская программа.

«Время показа передачи было единственным, когда родители и дети собирались вместе, потому что после нее шла программа «Время», — отметил дрессировщик.

Актер Виктор Бычков вспоминает, что отнесся к своему участию в программе со всей ответственностью.

«Я пришел туда с чистой душой. Отказывался от других ролей. Я считал, мне не нужно играть бандитов. Потом появилась жена, которая стала писать сценарии. Благодаря Полине Бычковой-Белинской и моему приходу программа обрела новую жизнь. Так мне сказало руководство. После появилось много сюжетов, похожих на стиль Полины. Это как в кино: появился Тарантино — все стали снимать, как он. Так и здесь: появилась Полина Бычкова-Белинская, все стали писать, как она», — рассказал артист.
Он также раскрыл детали того, как появился его персонаж и откуда его создательница черпала вдохновение.

«У нас тогда родился Добрыня, она наблюдала за ним и писала. Так появился персонаж — сосед дядя Витя: умный дядька, любит детей. Он, мы, зрители — вместе постигали мир. Полина придумала образ. Я привозил костюмы. Там была такая яркая деталь — подтяжки. Мы случайно увидели их на строительной выставке. Продавец увидел, что они нам понравились, и назвал цену — 100 долларов. У нас не было столько. Я съездил, взял у знакомых деньги и купил эти подтяжки. Джинсы, в которых я был в кадре, подарил мне Сергей Рост, когда мы репетировали спектакль. Он сказал: «Тебе это нужнее», — поведал телеведущий.

Кроме того, он подчеркнул, что, на его взгляд, в любой развитой стране в воспитание детей вкладывают деньги. Каждый вложенный в ребенка доллар вернется сотней.

«Ко мне сейчас подходят люди и говорят: «Спасибо вам. Я вас видел в «Спокойной ночи, малыши!». Вы там сказали такие вещи…» Я их уже не помню, а им это пригодилось в жизни. Дети — это люди, которые станут взрослыми. Когда им будет трудно в жизни, они возьмут из памяти сюжет «Спокойной ночи, малыши!», и он им поможет в жизни выбрать правильный путь, человеком стать. Вот как мы относились к этой передаче», — пояснил лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Виктор Бычков также поделился довольно примечательным жизненным наблюдением о том, как эта работа отразилась на его личной жизни.

«Для моего сына Добрыни все детство было два папы. Один — дядя Витя, второй — тот, который дома. Того, который на экране, он слушался, а того, кто дома, — не очень. На экране был правильный, расставлял все по местам, а тут какой-то ласковый, не ругается», — признался актер.
Кроме того, артист подчеркнул, что значение программы «Спокойной ночи, малыши!» для подрастающего поколения трудно переоценить.

«Есть же памятник Крылову, где он сидит в окружении героев его басен. Так и я — поставил бы монумент тем, кто стоял у истоков этой передачи», — добавил телеведущий.
О том, как проходило его общение с героями передачи, рассказал Николай Валуев.

«Между всеми персонажами выстраивается диалог. Он разворачивается в кадре. Каждый небольшой спектакль с диалогом, в котором участвует ведущий, несет позитивную, познавательную, образовательную историю для детей, которые смотрят передачу. Мы же — искренние участники этой истории», — сказал депутат Госдумы.
Он также поделился своим секретом работы в кадре перед зрительской аудиторией.

«Надо быть самим собой. Дети это любят. Их не обманешь игрой. Станиславский — не для них», — отметил собеседник ФАН.

Николай Валуев добавил, что очень ценит свое участие во всенародно любимой программе.

«Мы же должны отдавать дань детству. Вот и я — из тех людей, кто эту дань отдает. Замечательная передача. Добрая. Главное, для детей. Образовательная во всех отношениях. Обучающая», — пояснил спортсмен.
В завершение он напомнил о том, что такого рода проекты играют очень важную роль в воспитании молодого поколения.

«Дети — чистый лист. Что на них взрослые напишут, такими они и будут», — подытожил народный избранник.
Автор: Максим Мартынов