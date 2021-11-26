Экс-ведущие «Спокойной ночи, малыши!» раскрыли малоизвестные факты о телепередаче

«Спокойной ночи, малыши!» — едва ли в нашей стране можно найти хоть одного человека, который никогда не слышал об этой прекрасной детской передаче. Ее первые сценарии и эскизы персонажей начали создавать 26 ноября 1963 года. С тех пор уже не одно поколение ребят выросло на этой программе. Конечно же, у каждого из нас есть свои любимые ведущие, которые желали нам спокойной ночи, но всех их объединяла та неподдельная детская радость, с которой мы в свое время встречали по вечерам на экранах наших экранов этих людей и их кукольных спутников. Именно они помогают детям узнать много нового и полезного об этом мире, дружбе, правильных поступках. Малоизвестными фактами о съемках всенародно любимого проекта в беседе с ФАН поделились дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев, советский и российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии Российской Федерации Виктор Бычков и депутат Госдумы, спортсмен Николай Валуев.

