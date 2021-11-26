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Авторы фильма Dependent Ukraine предрекли Киеву разгром в случае наступления в Донбассе

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:17
Политика
Авторы фильма Dependent Ukraine предрекли Киеву разгром в случае наступления в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 ноября. США подталкивают Украину к вооруженному конфликту с Россией, однако Москва не заинтересована в подобном противостоянии, считают американские документалисты.

В новой серии проекта Dependent Ukraine (Зависимая Украина) журналисты из США задались вопросом, возможен ли военный конфликт между Москвой и Киевом. Аналитики предрекли ВСУ полный разгром в случае наступления в Донбассе. По их словам, российские войска могут быстро уничтожить украинскую группировку. При этом авторы фильма подчеркивают, что самой РФ открытое противостояния ни политически, ни экономически не выгодно.

«От полноценного конфликта выигрывают лишь США, желающие ослабить Россию. Судьба украинцев, как расходного материала, их волнует меньше всего», – говорят американские документалисты.

Отмечается, что предыдущая серия Dependent Ukraine была посвящена попыткам Запада сделать из Украины линию фронта против России. В ней рассказывалось, что Вашингтон повышает градус напряжения в отношениях с Москвой с помощью всевозможных украинско-натовских военных учений.

Ранее сообщалось, что президент США Джой Байден может с помощью молниеносной войны на Украине может попытаться повысить свой рейтинг. Эксперты подчеркивают, что Белый дом специально нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося российского «вторжения».

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украина россия сша война
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