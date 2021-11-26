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Политолог Шаповалов назвал «проявлением неоколониальных амбиций» резолюцию Европарламента по «ЧВК Вагнера»

Весь мир
Политолог Шаповалов назвал «проявлением неоколониальных амбиций» резолюцию Европарламента по «ЧВК Вагнера»
europarl.europa.eu  /  European Parliament

Европарламента принял резолюцию, которая предусматривает возможное введение санкций против российской «ЧВК Вагнера», а также любых связанных с ней лиц и структур в Европе. При этом широкие трактовки и отсутствие четких определений фактически позволяют вводить персональные санкции против любого гражданина Российской Федерации.

Авторы документа ссылаются на многочисленные материалы о «бесчисленных» преступлениях, якобы совершенных членами российской частной военной компанией. При этом не упоминается, что обвинения были неоднократно опровергнуты как российской стороной, так и правительствами стран, в которых якобы все это происходило. Это позволяет не сомневаться в том, что при подготовке резолюции европарламентарии руководствовались своими политическими целями, а не фактами.

Политолог Владимир Шаповалов считает, что резолюция в том виде, в каком она была принята, направлена не против российских ЧВК, а нацелена на экономическое и политическое сдерживание России на мировой арене.

Политолог Шаповалов назвал «проявлением неоколониальных амбиций» резолюцию Европарламента по «ЧВК Вагнера»
riosc.com / Институт гуманитарных технологий

«Это очередная атака на Россию, явно выраженная антироссийская акция. Конечно же речь идет не о «ЧВК Вагнера», а о том, что в данном случае задеты интересы России и россиян. И конечно, это враждебные России действия со стороны Евросоюза», — указал Шаповалов.

По его мнению, за продвижением антироссийского документа стоит совпадение интересов Франции и ряда стран Восточной Европы, которые таким образом реализуют связанные с Россией страхи и комплексы.

«В этой очередной вылазке против России мы видим две составляющих. Одна из них — это французская составляющая. Франция, теряя позиции в Африке (сейчас речь идет прежде всего о Мали), не находит ничего лучше, чем использовать свой статус одного из неформальных лидеров Евросоюза, чтобы через общеевропейские институты протащить антироссийскую акцию. По сути — это проявление неоколониальных амбиций Франции, которая никак не может расстаться с багажом своего колониального прошлого и стремится всеми правдами и неправдами удержать контроль над этими формально независимыми странами, держать в подчинении эти народы и эксплуатировать их природные ресурсы.

Как только суверенные государства начинают указывать Франции на дверь и обращаются за помощью к другим странам — возникает вот такая реакция. При этом речь идет просто об эксплуатации африканских государств. До этого были заявления французского правительства, президента; теперь вот появилась эта резолюция», — объяснил Владимир Шаповалов.

Политолог Шаповалов назвал «проявлением неоколониальных амбиций» резолюцию Европарламента по «ЧВК Вагнера»
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Вторая составляющая этой истории — эта группа стран Восточной Европы, которая выступает в качестве «передового отряда» против России. Это страны Балтии, Польша, некоторые другие государства, которые при любой ситуации норовят в максимальной степени жестко пройтись по России и сделать в максимальной степени антироссийские действия.

В этой резолюции мы видим совпадение интересов Франции и восточноевропейских клевретов Соединенных Штатов. И эта резолюция, в случае ее принятия, станет новым «актом Магнитского» и может еще больше испортить отношения между Россией и Евросоюзом», — считает эксперт.

Вместе с этим политолог указывает, что у Европы уже есть негативный опыт принятия антироссийских санкций, но европейские политики не смогли вынести из своих прошлых решений необходимые выводы.

«Понятно, что в отличие от США, Европа находится не за тридевять земель от России, и у нас много общего — в частности, это касается экономических связей. И поэтому любые санкционные действия, которые принимает Европа в отношении России, бумерангом бьют по самим европейцам, по европейскому бизнесу, по интересам граждан европейских стран. Поэтому в данном случае любые антироссийские действия со стороны Европы наносят удар по самим европейцам», — заключил Владимир Шаповалов.

Ранее на принятие резолюции обратил внимание глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, который обратился с открытым письмом к руководителю российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с просьбой дать оценку этому документу на международном уровне и не допустить ущемления прав граждан Российской Федерации со стороны стран Запада.

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европарламент шаповалов чвк вагнера
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