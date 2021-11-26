Минстрой выступил за увеличение норматива стоимости жилья на 27%

Москва, 26 ноября. Минстрой России предложил увеличить норматив стоимости жилья, который используется для расчетов социальных выплат отдельным категориям граждан. Ведомство опирается на вычисления показателя по новой методике, сообщает ТАСС.

В первом полугодии 2022 года планируется установить средний по стране размер норматива — почти 71 тыс. рублей за квадратный метр. Это на 27%, или почти на 15 тыс. рублей, больше, чем показатель во втором полугодии текущего года.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года в размере 70 599 рублей», — указано в проекте приказа Минстроя.

Во втором полугодии 2021 года норматив составляет 55 720 рублей. Данное значение предусматривает рост стоимости жилья на 44% относительно первых шести месяцев 2021 года (49 173 рубля).

Минстрой ранее представил проект государственной программы «Развитие туризма», реализация которой должна начаться с 1 января.