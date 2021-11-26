Simply the Best: ФАН вспоминает главные хиты великолепной Тины Тернер

26 ноября американской певице, актрисе и танцовщице Тине Тернер, обладательнице восьми премий «Грэмми», исполняется 82 года. Девочка из скромной семьи баптистского дьякона и рабочей завода, которую при рождении окрестили Анной Мэй Буллок, стала уникальной звездой: ей одной из немногих удалось построить карьеру дважды. Две вехи ее творчества — работа в группе с первым мужем Айком, а потом сольные выступления — подарили миру десятки блистательных хитов, оставшихся в музыкальной летописи.

По случаю дня рождения одной из лучших вокалисток современности ФАН решил вспомнить ее главные треки, а заодно и переслушать культовые песни ушедшей эпохи.

Proud Mary (1971)

Одна из самых знаковых песен для музыкального дуэта Тины и Айка Тернеров. Если вы не знали, в оригинальном исполнении «Гордую Мэри» исполняет рок-группа Creedence Clearwater Revival, что не помешало каверу стать в свое время не менее хитовым и популярным. Музыкальная версия в исполнении дивной Тернер приобрела большой коммерческий успех: четвертое место в чарте Billboard Hot 100 в марте 1971 года, премия «Грэмми» за «Лучшее вокальное исполнении дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз» и миллионные тиражи по всему миру. Чего и говорить — сами послушайте!

Private Dancer (1984)

Лирическая и чувственная мелодия, разбавленная резким вокалом Тернер, стала неожиданным результатом творческого сотрудничества певицы с Марком Нопфлером, вокалистом рок-группы Dire Straits. Хотя сотрудничеством это вряд ли можно назвать — написав композицию для нового альбома группы, Нопфлер решил, что она не подходит для исполнения мужчиной. Так песня была отдана Тине Тернер, которая сделала из «Приватной танцовщицы» очередной хит. А после и вовсе озаглавила этим треком весь свой альбом — выпущенный в июне 1984 года. Он стал самым коммерчески успешным сборником певицы.

What’s Love Got To Do With It (1984)

Одна из лучших песен звезды с точки зрения собранных регалий и наград. Тем, наверное, удивительнее, что до Тернер авторы сингла предложили его исполнение целым трем музыкантам и одной поп-группе. К счастью, композиция все-таки нашла свою героиню, благодаря чему собрала приличное количество наград (три «Грэмми» и победа на MTV Video Music Awards) и заняла завидное место в международных чартах. Из примечательного: в 1993 году на экраны вышел биографический фильм, основанный на жизни Тины Тернер. Угадайте, какую песню использовали в качестве названия?

We Don’t Need Another Hero (1985)

Динамичная рок-баллада была записана специально для блокбастера «Безумный Макс 3: Под куполом грома», где певица снялась вместе с Мелом Гибсоном и была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню. Коммерческий успех не заставил себя ждать: сингл возглавил многие хит-парады мира, попутно получив парочку престижных музыкальных премий. Отдельным словом стоит упомянуть официальный клип композиции: здесь Тернер предстает в образе своей воинственной героини, и этот образ — явно один из самых ярких в ее карьере!

The Best (1989)

Вдохновляющая, энергичная, динамичная — все эти слова об одной из лучших песен о любви. За год до выхода кавера песню записала не менее талантливая вокалиста Бонни Тайлер, однако в ее исполнении The Best хитом не стала. Возможно, у Тины Тернер в свое время был особый дар — превращать собственные версии песен в настоящие музыкальные гимны. Это не преувеличение: своей музыкальной темой этот трек выбирали многие спортсмены, в том числе боксер Крис Юбенк и автогонщик Айртон Сенна.

Golden Eye (1995)

Еще один роскошный саундтрек в копилке госпожи Тернер, на этот раз записанный для фильма о Джеймсе Бонде «Золотой глаз». Авторами песни стали Боно и Эдж из группы U2, что тогда воспринималось как своеобразный эксперимент и попытка отойти от музыкальных канонов бондианы. Сейчас Golden Eye кажется скорее типичной песней для кино об агенте 007, однако это не делает ее хоть на каплю хуже. Заслуга здесь, конечно, не столь в хорошем тексте или аранжировке, сколько в сильном и уникальном вокале Тины.