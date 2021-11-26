Депутат Морозов настороженно относится к новым возможным мерам по ограничению контента в РФ

С 2013 года в России уже действует закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также контролируется и контент с любым насилием. Об этом напомнил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя в беседе с ФАН предложение главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной рассмотреть еще один законопроект, который бы ограничил показ фильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.

«Если можно на языке права и закона каким-то образом огородить тех же наших несовершеннолетних от ненужного контента, то я и не против эту тему пообсуждать. Но подчеркну, что закон, особенно касающийся СМИ и запретов — это всегда очень тонкая материя. И ей нужно пользоваться всегда очень деликатно и элегантно. Потому что здесь всегда есть шанс заступить за норму, связанную со свободой творчества. Со свободой распространения информации. Потому что: Чапаев — это сцена насилия? Или у нас очень много фильмов о гражданской войне и об Отечественной войне, где уж сцен насилия больше чем достаточно. Тогда что мы имеем ввиду, когда ограничиваем этот контент. Это важно понимать», — высказался Морозов.

Делать преждевременные выводы депутат Морозов не собирается и хочет послушать весомые доводы инициатора ограничивающего законопроекта, доказывающие, что уже существующие меры не справляются с контролем контента, опасного для психики подростков. Предполагается, что документ комитета по вопросам семьи, женщин и детей депутаты могут рассмотреть в весеннюю сессию.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений.

«Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации», — объяснила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее канал Муз-ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей по делу о пропаганде нетрадиционных отношений. О начале разбирательства с каналом стало известно в конце октября. Предполагается, что поводом для обращения в суд послужил июньский эфир с премии Муз-ТВ, на которой присутствовал тиктокер Даня Милохин. Он был одет в наряд, сшитый из мужского костюма и женского платья.