Автоэксперт Холодов о блогерах-гонщиках: «Их ролики — пропаганда смертельного оружия»

Автоэксперт Александр Холодов заявил о поддержке решения суда заблокировать аккаунты блогеров-миллионников за демонстрацию опасного поведения на дорогах. Ранее стало известно, что столичная прокуратура обратилась в Таганский суд с требованием заблокировать аккаунты в Instagram популярных автоблогеров Алана Енилеева, Кирилла и Богдана «Feromon666» и Тот Самый Гоша. Прокурорская проверка показала, что эти блогеры устраивали уличные гонки, нарушая правила дорожного движения, советовали подписчикам, как бороться с камерами и штрафами, нарушали действующее законодательство. Суд согласился с доводами прокуратуры и признал контент, выложенный в Instagram автоблогеров, запрещенным к распространению на территории РФ. В ближайшее время эти аккаунты будут заблокированы.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в авторской колонке для ФАН объясняет, почему такой путь борьбы с любителями уличных гонок является правильным, а планируемая в новом административном кодексе статья о штрафе за опасное вождение работать не будет. Напоминаем, мнение колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ролики блогеров-гонщиков — это пропаганда смертельного оружия. Колонка Александра Холодова

Давайте поговорим о том, что у нас принято называть опасным вождением. Этот термин появился в правилах дорожного движения несколько лет назад. Но, на мой взгляд, само это понятие является мертворожденным. Можно, конечно, возразить, что причина в том, что пока за такое вождение не предусмотрен штраф. Однако проект нового административного кодекса, который мы с вами уже разбирали, предусматривает наказание за такое нарушение. По новому КоАП за опасное вождение планируется штрафовать на 3 тысячи рублей. Но даже если в ближайшее время такая статья появится, она, на мой взгляд, все равно останется мертворожденной и работать не будет.

И дело даже не в величине штрафа, хотя и в этом тоже. Мы с вами прекрасно понимаем, что для тех, кто зарабатывает на своих блогах миллионы, 3 тысячи рублей — просто мелочь. Такой блогер еще и снимет, как попал на штраф, как платит эти деньги и заработает на этом еще больше.

Но есть и более существенная причина. Все дело в том, как именно закон трактует опасное вождение. В правилах прописано, что это некие нарушения ПДД, совершенные несколько раз подряд. Например, несоблюдение бокового интервала, кто-то кого-то подрезал и так далее. А если нарушение бокового интервала было, например, один раз, такого автомобилиста, как правило, не штрафуют, хотя норма такая есть. Но почему-то надо ждать, чтобы автомобилист допустил нарушение несколько раз.

А знаете, почему нет штрафа за единичное несоблюдение бокового интервала? Потому что эта норма работает только в случае ДТП. Произошла авария, значит, не был обеспечен безопасный боковой интервал. А если ДТП не было, как доказать, что интервал был опасным? Все будет построено только на том, достаточно ли хороший глазомер у водителя? Так что доказать такое нарушение можно только в единичных случаях.

Не поможет даже введение за подобные нарушения более строгого наказания — да хоть 50 тысяч рублей штрафа пропишите в КоАП, все равно это работать не будет из-за, скажу мягко, не очень понятных формулировок. Кроме того, «неоднократность» таких нарушений фактически не смогут зафиксировать автоматические камеры слежения, то есть контроль будет осуществляться только в ручном режиме.

ПолитЭксперт /

ПДД пишут для адекватных водителей

Ну и — самое главное — правила, в том числе правила дорожного движения, пишут для адекватных людей. Мы же не прописываем в правилах пользования домовым имуществом высотных домов, что там запрещено прыгать с крыш с парашютом? А все потому, что эти правила рассчитаны на нормальных жильцов.

То же самое и с ПДД. Правила рассчитаны на нормальных водителей, а не на тех, кто использует свое авто для записи блогов, для различных опасных трюков ради популярности и зарабатывания денег. К таким «клиентам» нужен другой подход. К ним нельзя относиться как к водителям.

Как к ним относиться? Сейчас объясню. Представьте, некто начал делать видеоинструкции, как половчее убить человека, как для этого сделать оружие и так далее. Думаю, уже через час такое видео будет заблокировано вместе с каналом, а автором немедленно заинтересуются правоохранительные органы.

Так почему мы опасное поведение на дороге не приравниваем к инструкции по использованию оружия, опасного для жизни? Автомобиль — это источник повышенной опасности. И если некто начинает пропагандировать опасное поведение на дороге, он, на мой взгляд, по сути, учит других, как «убивать». Такие ролики — пропаганда смертельного оружия. Рано или поздно это становится реальной трагедией с реальными трупами, что мы уже неоднократно наблюдали. Человек, повторю, фактически учит, как «убивать», и при этом нередко убивается сам. Уже одно это должно стать основанием для блокировки такого канала, а в особо «запущенных» случаях подобные ролики, на мой взгляд, следует рассматривать как пропаганду насилия. Со всеми вытекающими, в том числе уголовными, последствиями.