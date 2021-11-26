Королеве Иордании удается сохранять один вес на протяжении всей жизни

51-летняя королева Рания — всегда в центре внимания. Публика восхищена не только ее умением держаться, но и гардеробом, и, конечно безупречной внешностью. Несмотря на то, что Рания — мать четверых детей, она волшебным образом сумела сохранить безупречную фигуру, которая вызывает массу комплиментов и вполне понятное любопытство. Но что именно помогает королеве поддерживать один и тот же вес на протяжении всей своей жизни, пишет Marie Claire.

Рания выбрала диету по гликемическому индексу. Такая диета основана на влиянии продуктов в организме на уровень сахара в крови. Учитываются при этом не только потребляемые продукты, но и способ их приготовления. Не секрет, что диета с низким гликемическим индексом способствует сжиганию жира и связана не только со снижением веса, но и с борьбой с холестерином.