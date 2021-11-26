Королеве Иордании удается сохранять один вес на протяжении всей жизни

51-летняя королева Рания — всегда в центре внимания. Публика восхищена не только ее умением держаться, но и гардеробом, и, конечно безупречной внешностью. Несмотря на то, что Рания — мать четверых детей, она волшебным образом сумела сохранить безупречную фигуру, которая вызывает массу комплиментов и вполне понятное любопытство. Но что именно помогает королеве поддерживать один и тот же вес на протяжении всей своей жизни, пишет Marie Claire.
Рания выбрала диету по гликемическому индексу. Такая диета основана на влиянии продуктов в организме на уровень сахара в крови. Учитываются при этом не только потребляемые продукты, но и способ их приготовления. Не секрет, что диета с низким гликемическим индексом способствует сжиганию жира и связана не только со снижением веса, но и с борьбой с холестерином.
По мнению врача-диетолога Джульетт Келлоу, данный метод борьбы с нежелательным весом предельно прост и обязательно принесет результаты.
«Вам понравится низко гликемический план, если вы хотите похудеть, следуя сбалансированной, здоровой диете, не сокращая основные группы продуктов или строго ограничивая то, что вы едите», — пояснила Келлоу.
GI-диетой сегодня пользуются немало желающих похудеть. Классифицируя продукты по гликемическому индексу или тому, как небольшая порция углеводов сможет повысить уровень сахара в крови, система присваивает продуктам, содержащим углеводы, числа от 1 до 100. Таким образом, выделяется три категории: продукты с высоким гликемическим индексом (выше 70, где 100 — чистая глюкоза), умеренные (56–69 баллов) и с низким гликемическом индексом (55 баллов и ниже).
Данная диета строгих запретов не приносит. Лишь некоторые продукты по данной системе употреблять не рекомендуется.
В первую очередь речь идет о белом хлебе, макаронных изделиях, овсяных хлопьях и прочих мучных продуктах. Королева Иордании уже продолжительное время не употребляет их в пищу.
Правда, иногда Рания все же позволяет себе расслабиться, поедая раз в месяц бургеры, которые готовит ее супруг — король Абдалла. Лишние калории она компенсирует упражнениями — занимается йогой, пилатесом, бегом и даже кикбоксингом.
Ранее королева признавалась в любви темному шоколаду. По ее словам, эта небольшая слабость не портит общей картины, ведь Ее Величество большую часть времени все же ведет здоровый образ жизни.
Помимо вышеозначенного плана питания, королева также придерживается и средиземноморской диеты, которая включает в себя тушеные овощи, бурый рис, баранину или рыбу на гриле. Есть у Рании и слабость — это кускус и орехи.
Ранее сообщалось, что Иордания будет выдворять из страны непривитых рабочих.