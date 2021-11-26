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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Алексей Тарасов

Видео

Гостем нового выпуска программы «Грани свободы» стал почетный адвокат России Алексей Тарасов. Ведущая Мира Тэрада обсудила с экспертом, как можно помочь нашим согражданам, которые попали в американскую тюрьму.

Мира Тэрада на своем опыте убедилась в компетенциях Тарасова. Девушка 888 дней находилась в исправительном учреждении США по ложному обвинению. По словам адвоката, подобные ситуации в государстве не редкость.

Алексей оказывает юридическую помощь россиянам в Штатах уже 12 лет. Он вел дело Виктора Бута, которого приговорили к 25 годам тюрьмы. Также он помогал Олегу Никитину, которому американский суд назначил более двух лет колонии.

Алексей Тарасов заявил, что каждый должен знать свои права. Таким образом человек сможет обезопасить себя от беспредела судебной власти США.

Реальных примеры беззакония американской правоохранительной системы и интересные случаи из профессиональной практики вы узнаете в новом выпуске передачи «Грани свободы» с Мирой Тэрада.

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Все новости / Видео / «Грани свободы» с Мирой Тэрада. Алексей Тарасов
мира тэрада грани свободы
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