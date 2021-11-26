Министр туризма Сирии озвучил планы по восстановлению отрасли на будущий год

Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Мартини провел пресс-конференцию для местных и иностранных репортеров, в рамках которой сообщил основные положения десятилетнего плана по развитию туристического сектора республики.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей министр отметил, что, несмотря на внутренние сложности в стране, экономическую блокаду и угрозы безопасности, ведомство будет выполнять свои задачи и сосредоточит усилия на возобновлении приема иностранных гостей и популяризации туров по историческим местам республики. По словам чиновника, даже в нынешних условиях будущий год может стать лучшим для туристической отрасли.

Мартини сообщил, что в следующем году на Инвестиционном форуме будет представлено около 40 проектов в сфере путешествий — они будут подготовлены как его министерством, так и другими центральными и муниципальными органами. Их реализация, как и широкий потенциал для финансовых вложений в туристическую отрасль, дадут толчок к восстановлению этой сферы и предоставят возможность для трудоустройства более 100 тысяч человек до 2030 года. Сотрудничество с дружественными государствами и поддержка со стороны центральных властей также помогут оживить этот сектор, особенно на фоне растущего интереса приезжих к сирийской культуре.

В качестве примера министр указал на прибыль гостиниц и отелей, которая даже за 10 лет войны составила порядка 15 млрд сирийских фунтов (около 4,3 млн долларов по рыночному курсу). На данный момент поток туристов внутри страны продолжает расти. Также Мартини сообщил, что сейчас наблюдаются положительные тенденции и в плане возможности восстановления воздушного сообщения и сотрудничества представителей туристического сектора с авиаперевозчиками, поскольку число запросов на поездки в республику, в том числе и из европейских государств, также увеличивается. Однако в этом случае приоритет будет отдаваться связям с союзными и дружественными странами.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

При этом ожидается принятие закона о регулировании туристической деятельности, который поможет контролировать и корректировать ценовую политику в этой сфере, защищая интересы визитеров. Как отметил министр, нарушители установленных норм будут облагаться штрафами.

Также Мартини подтвердил, что Сирия примет участие во Всемирном саммите по туризму, который состоится на следующей неделе в Мадриде, а также в «Неделе туризма» в Объединенных Арабских Эмиратах, запланированной на начало следующего года. Напомнив о своем недавнем визите в Саудовскую Аравию, министр заявил, что к возможности возобновления сотрудничества в туристической сфере в Эр-Рияде отнеслись благосклонно, а кроме этого интерес к партнерству выразили ОАЭ и Ирак.