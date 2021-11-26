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Песков опроверг слова Зеленского о планах России участвовать в госперевороте на Украине

Политика
Песков опроверг слова Зеленского о планах России участвовать в госперевороте на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 ноября. Россия никогда не вынашивала планов участвовать в государственном перевороте на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть некие звуковые материалы, в которых якобы представители России и Украины обсуждают участие киевского бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте, а также привлечение к этому «миллиардов долларов».

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — высказался Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Так он прокомментировал опубликованные в американских и украинских СМИ сообщения о том, что у Москвы якобы есть планы «вторжения» на Украину.

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