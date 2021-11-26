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Дима Билан признался, что создает фотожабы ради «перчинки» в шоу-бизнесе

Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что создает фотожабы ради «перчинки» в шоу-бизнесе
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 26 ноября. Певец Дима Билан самостоятельно создает фотожабы, которые потом становятся популярными в Сети. Об этом музыкант рассказал во время прямого эфира для сервиса «Сберзвук».

Музыкант Дима Билан часто делиться со своими поклонниками различными смешными фотографиями в своих социальных сетях. Недавно он рассказал, что самостоятельно делает фотожабы и знает большинство популярных новинок и приколов в интернете.

«Я сам создаю фотожабы, могу сфоткаться в трусах. Это добавляет перчинки в шоу-бизнесе», — заявил Билан.

Он не уточнил про детали своих работ, но вспомнил один момент со съемок с режиссером Константином Богомоловым. По словам 39-летнего артиста, Богомолов попросил его зайти в кадр и полностью раздеться. Билан отметил, что не ожидал такого и несколько раз переспросил режиссера, но позже остался доволен результатами той работы.

Ранее Билан рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram, что во время отпуска после концертного тура не смог удержаться от обильного питания. Он показал фотографии с располневшим лицом и признался, что набрал шесть килограмм.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дима Билан признался, что создает фотожабы ради «перчинки» в шоу-бизнесе
билан шоубизнес фотожабы
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