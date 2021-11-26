Дизайнер Аника Керимова оценила «бабушкин» наряд Софии Ротару с корпоратива в Германии

Москва, 26 ноября. Народная артистка СССР, 74-летняя певица София Ротару не испытывает проблем с финансами, о чем красноречиво говорит стоимость нарядов, в которых звезда выступает на корпоративах. Такое мнение высказала дизайнер Аника Керимова.

Исполнительница хита «Я же его любила» выступила на частном корпоративе в Германии. Появление Ротару на сцене вызвало небывалый ажиотаж в Сети. Поклонники обсуждали в том числе якобы плохое здоровье звезды и ее наряд, показавшийся некоторым «бабушкиным» и «заношенным».

Это высказывание не встретило поддержки со стороны Керимовой, оценившей костюм Ротару с профессиональной точки зрения.

«Костюм Ротару — ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе 300 тысяч рублей, но никак не меньше. Если его в интернете называют «бабушкиным», то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды», — цитирует Керимову «Собеседник».

Ранее сестра певицы Аурика опровергла информацию о якобы диагностированном у Ротару тяжелом заболевании. Поводом для появления слухов послужила публикация в Сети записи, демонстрирующей заметную дрожь руки звезды.