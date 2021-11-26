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Политолог Егорченков объяснил, почему Бербок уже завтра забудет о войне с «Северным потоком — 2»

Экономика
Политолог Егорченков объяснил, почему Бербок уже завтра забудет о войне с «Северным потоком — 2»

Берлин, 26 ноября. Выпад новоиспеченного министра иностранных дел Германии в адрес «Северного потока – 2» и России в целом никак не повлияет на дальнейшую судьбу газопровода.

Мало того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже завтра может кардинально изменить свое мнение о российском газе и сотрудничестве с Москвой в целом, после того, как ей объяснят, что никто не позволит дипломатам поступаться интересами страны. Новый немецкий министр не имеет никакого отношения к промышленности и, по сути, даже не имела права заикаться о «Северном потоке — 2». Это просто не ее компетенция. И ее быстро поставят на место коллеги в правительстве и даже соратники по партии.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился глава Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя антироссийский выпад нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Последняя накануне в официальном заявлении повторила известную всем мантру о том, что «Северный поток — 2» является исключительно политическим проектом и будет использоваться как рычаг давления на ЕС. Поэтому, по ее мнению, запуск газопровода нужно отложить на неопределенный срок, а то и вовсе заморозить проект.

Политолог Егорченков объяснил, почему Бербок уже завтра забудет о войне с «Северным потоком — 2»
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Егорченков обратил внимание на то, что глава немецкого МИД явно превысила свои должностные обязанности, забравшись на территорию министра финансов или министра энергетики. Эксперт уверен, что ее слова не имеют никакого политического и уж тем более юридического веса. Если она продолжит гнуть свою линию на чужом поле, ее быстро поставят на место.

«Интересы Германии все равно останутся интересами Германии. По имеющейся информации, ФРГ заинтересована в наращивании сотрудничества с РФ и не только в энергетике. Да, конечно им будут мешать, из Вашингтона будут регулярно прилетать окрики: «А что это вы там задумали». Но Германия давно выработала определенную стойкость, и американцы даже с помощью своих ставленников в правительстве вряд ли смогут прогнуть Берлин в этом вопросе. Мало того, сами «Зеленые» объяснят Бербок, чего не стоит делать и говорить, и уже завтра она забудет о войне с «Северным потоком — 2». Возможно с ней проведут воспитательную беседу не только коллеги, но и представители крупных промышленных групп. Ей вкратце расскажут, что почем, после чего она сменит риторику», — выразил уверенность Егорченков.

Политолог напомнил, что в вопросе «СП-2» образумились даже некоторые заядлые русофобы из «Зеленых», прекрасно понимая, что энергетическая стабильность в стране куда важнее любых политических преференций. Бербок успели раскритиковать и ближайшие соратники. Ей действительно придется стереть из памяти антироссийские нарративы. Вполне возможно, что в ближайшем будущем она сама начнет призывать к скорейшему запуску газопровода.

Ранее бывший народный депутат Спиридон Килинкаров раскрыл незамысловатый план Байдена по быстрой войне в Донбассе.

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